Ukraiņu rokgrupa 'Okean Elzy' sniegs labdarības koncertu Rīgā

2022. gada 21. augustā Arēnā Rīga tūres "Help for Ukraine" ietvaros uzstāsies slavenā ukraiņu rokgrupa "Okean Elzy". Visa peļņa no koncerta biļešu tirdzniecības tiks ziedota, lai palīdzētu Ukrainas bērniem, kuri cietuši karā, kā arī medicīnas iestādēm, kuras sniedz medicīnisko palīdzību ikvienam karā cietušajam, Ukrainas aizstāvjiem. Turklāt mākslinieki ziedo savu honorāru palīdzībai Ukrainai, portālu "Delfi" informēja koncerta rīkotāji.

Pirmais grupas "Okean Elzy" koncerts notika tikai divus mēnešus pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā – 24. aprīlī vietā, kas kļuvusi par patvērumu daudziem Ukrainas iedzīvotājiem Krievijas raķešu uzlidojumu laikā – Kijivas metro. Koncerts "I все буде добре" tika translēts tiešraidē, to skatījās cilvēki vairāk nekā 22 valstīs. Translācijas laikā tika saziedoti vairāk kā 9 miljonu Ukrainas grivnas, kas sniedza iespēju iegādāties medicīnas preces un līdzekļus bērnu slimnīcām Mikolajivā un Zaporižjā. Tieši uz šīm slimnīcām tiek sūtīti ievainotie un bērni ar amputācijām, kas cietuši okupantu apšaudēs Ukrainas austrumu un dienvidu daļā.

"Mūsu tūres ietvaros mēs primāri vāksim līdzekļus palīdzībai Ukrainas bērniem, kuri cietuši kara dēļ, kā arī atgādināsim pasaulei, ka ukraiņi šodien cīnās ne tikai par savu valsti, bet arī sargā demokrātiju, brīvību un attīstību visā Eiropā un pasaulē. Mēs esam pateicīgi Latvijai, visiem latviešiem, kuri mums palīdz tagad, un arī palīdzēja jau no 2014. gadā! Paldies jums!", uzsver grupas līderis Svjatoslavs Vakarčuks.

"Okean Elzy" - viena no populārākajām ukraiņu rokgrupām, kuras klausītāji ir visā pasaulē. Viņu mūzika aizrauj un savieno, bet unikālais skanējums un spēcīgie vārdi skar dvēseles dziļākās dzīles. Grupas koncerti vienmēr ir emocionāls piedzīvojums, piepildīts ar sirsnību un mīlestību. Mūziķi ar savu sniegumu ne reizi vien ir iekarojuši klausītāju sirdis Polijā, Vācijā, Kanādā, ASV, Lielbritānijā un Austrālijā.

Grupas līderis Svjatoslavs Vakarčuks kopš Krievijas iebrukuma sākuma Ukrainā pievienojies teritoriālajai aizsardzībai Ļvovas apgabalā. Mūziķis piedalās okupēto teritoriju atgūšanā, atbalsta aizsargus un sniedz brīvprātīgu palīdzību, kā arī viņš turpina iedvesmot karavīrus un Ukrainas tautu ar savu mūziku, uzstājoties uz ielām. Nesen Svjatoslavs Vakarčuks uzstājās Čornobiļas atomelektrostacijā.

Koncertu organizē aģentūra "Welldone", kas iepriekš organizējusi vairāku ārvalstu mākslinieku koncertus Latvijā, piemēram, franču dziedātājas ZAZ, čellu dueta 2Cellos, Marco Rodriges, Klasika tumsā, Briana Meija un Kerijas Elisas u.c., kā arī interaktīvas izstādes, piemēram, "Robotu balle", "Future Live!", "Dzīvās sistēmas" un "'Jūras dzelmju noslēpumi".