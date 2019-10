VEF Kultūras pilī skanēs 'Mūzika leģendām' Lisabonas ģitāru ritmos

VEF Kultūras pils kamerzālē 16. oktobrī viesi no Portugāles – Lisabonas Ģitāru kvartets. kas Rīgā pirmatskaņos savu jaunāko programmu "Mūzika leģendām", portālu "Delfi" informē VEF kultūras pils pārstāvji.

Repertuārā būs dzirdami veltījumi dažādām muzikālām personībām – piemēram, Arvo Perta mūzikas pasaulei, dziedātājam Hosē Afonso, kurš uzskatāms par ievērojamāko portugāļu revolucionāro dziedātāju, kā arī tādām rokgrupām kā "The Beatles", "The Doors", "U2", "Queen" un citām, kas iedvesmojušas kvartetam radīto apjomīgo skaņdarbu "Leģendu svīta". Šī būs jau 11. kamermūzikas koncertu un sarunu cikla "Come Prima" programma. Koncertu vadīs muzikologs, Latvijas Radio 3 "Klasika" programmu vadītājs Dāvis Eņģelis.

Lisabonas Ģitāru kvartets ir viens no ievērojamākajiem ansambļiem Portugālē. Kamermūzikas vēsturē ģitāru kvartets pastāv salīdzinoši neilgu laiku, tādēļ oriģinālmūzikas repertuārs tieši šādam ansambļa sastāvam ir retums pat ģitārspēles lielvalstu koncertdzīvēs. Koncerta programmā būs iespēja dzirdēt speciāli šī ansambļa sastāvam radītu mūziku ar daudzveidīgu stilistisko valodu, jo kvartets sadarbojas ar dažādu paaudžu komponistiem, no kuriem vairums pazīstami arī kā atzīti ģitārspēles meistari. Skanēs arī darbi, kurus komponējuši divi Lisabonas ģitāru kvarteta dalībnieki – Žozē Diašs un Andrē Santošs, tādējādi savā mūzikā atklājot ļoti personisku un nepastarpinātu instrumenta izjūtu un spēles pieredzi.

Lisabonas Ģitāru kvartets jau iekarojis Latvijas klausītāju atzinību, uzstājoties ar diviem koncertiem festivālā "Arēna 2016". Dibināts 2006. gadā, pirmajos trīs savas darbības gados kvartets aktīvi muzicēja Portugālē un Spānijā, sniedzot ap 50 koncertu, tostarp atskaņojot arī vairākus portugāļu komponistu jaundarbus. Laikā no 2009. gada vidus līdz 2011. gada nogalei ansambļa darbība tika pārtraukta saistībā ar kvarteta dalībnieku individuālo māksliniecisko darbību – šajā laikā visi ansambļa dalībnieki kaldināja savu individuālo meistarību un to arī lika lietā, uzstājoties gan kā solo mākslinieki, tostarp saspēlē ar orķestriem vai arī dažādu kameransambļu sastāvos, un piedaloties starptautiskos festivālos dažādās pasaules valstīs.

Koncertēt kopā Lisabonas ģitāru kvarteta mūziķi atsāka 2012. gada sākumā un kopš tā laikā rūpīgi strādā pie sava repertuāra, īpašu lomu tajā atvēlot portugāļu komponistu darbiem un mūsdienu mūzikai, tostarp jaundarbiem, kā arī pasaules ģitārmūzikas spilgtākajiem paraugiem.

Kā uzsver koncerta rīkotāji, kamermūzikas koncertu un sarunu cikls "Come Prima" VEF Kultūras pils Kamerzālē klausītājiem sniedz iespēju atgriezties pie mājas muzicēšanas pirmsākuma, veidot mūzikas draugu kopu, kas uzticas profesionālu mūziķu piedāvājumam. Būtiska koncertu sastāvdaļa ir sarunas – gan mūzikas valodā, gan arī muzikologa stāsti, kas iepazīstina ar izpildāmo mūziku, atklāj jaunus kontekstus un laikmeta zīmes mūzikas laukā, kas ir lielisks garants interesantam, izzinošam un aizraujošam ceļojumam kamermūzikas pasaulē.

Koncerta sākums pulksten 19.30.