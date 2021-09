Ventspilī gaidāms perkusionista Tatu Renkes koncerts

Ventspilī, koncertzālē "Latvija" 25. septembrī pēc ilgāka pārtraukuma atkal notiks laikmetīgās autormūzikas cikla "Ma" koncerts, kurā uzstāsies perkusiju virtuozs un skaņu mākslinieks Tatu Renke (Tatu Rönkkö) no Somijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji, Tatu Renki daudzi uzskata par vienu no intriģējošākajiem un neparastākajiem perkusionistiem-skaņražiem. Vismaz starp tiem, kuri pārstāv trīsdesmitgadnieku paaudzi un cēlušies no Skandināvijas valstīm. Vēl daļa klausītāju viņu atpazīst kā galveno iemeslu tam, kāpēc dāņu grupas "Efterklang" dalībnieki pirms vairākiem gadiem spēra sānsoli sapņainās, aizvadītā gadsimta 80. gadu popmūzikas virzienā, kopīgi nodibinot apvienību "Liima".

Citiem Tatu Renke palicis atmiņā pateicoties desmit gadus seniem notikumiem, kad nez no kurienes Kūpio dzimušais soms uzradās Berlīnē un citviet, sniedzot improvizētus, iepriekš neplānotus koncertus cilvēku virtuvēs. Projektā "I Play Your Kitchen" mūziķis savās enerģijas pārlādētajās performancēs par instrumentiem izmantoja visu un jebko, kas pa rokai. Šī ekspromtā balstītā ideja laika gaitā attīstījās, un 2018. gadā Tatu Renke kā solo mākslinieks izdeva savu pirmo albumu "Spheres" – līdz neticamai detalizētības pakāpei noslīpētu sešu kompozīciju plati, kuras ierakstā izmantoti pārsvarā paša izgatavoti sitaminstrumenti un atrasti, ikdienišķi priekšmeti. Uzmanīgākie klausītāji teic Renkes mūzikā saklausām 90. gadu jungle un ambient skaņu rakstus, kas caurvij mākslinieka vērojumus elektro-akustiskajā mūzikā. "Par viņu pašu konkrētāks "Aphex Twin", kurš Somijas mežos muzicē kopā ar "Konono No. 1"," tā, runājot par Renki, salīdzinājis kāds asprātis

Nav pārsteigums, ka Tatu Renke personība, savdabīgā pieeja kompozīcijai un perkusiju izmantojums mūzikā ir ieintriģējis daudzus mūziķus. Gadu gaitā viņam veidojusies mākslinieciska sadarbība gan ar pianistu Nilu Frāmu (Nils Frahm), jau pieminēto dāņu kolektīvu "Efterklang", amerikāņu vokālistu Deividu Mosu (David Moss), gan tautiešiem Islaju, Džimiju Tenoru (Jimi Tenor), Verneri Pohjolu (Verneri Pohjola) un daudziem citiem.

Nesen klajā nācis Tatu Renkes otrais albums "Dream", kas ir pilnīgs pretstats ierakstam "Spheres", izņemot to, ka mūziķis joprojām un šoreiz jau pilnībā palicis uzticīgs atrasto priekšmetu lietojumam sitaminstrumentu vietā. Daudzi būs pārsteigti uzzināt, ka vairākos radošos ceļojumos, kā arī mākslinieku rezidencēs Somijā un Norvēģijā tapušajā ierakstā dzirdama ar putekļu sūcēja cauruli, metāla bļodiņām, pudelēm, plastmasas atkritumu tvertnēm radīta mūzika, kas brīžiem ieaijā, brīžiem aizved kinematogrāfiskos un meditatīvos ceļojumos.

Koncerta ievadā kā īpašais viesis uzstāsies dzejnieks, mākslinieks un tekstgrupas "Orbīta" līdzdibinātājs Semjons Haņins. Savai jaunajai performancei viņš izveidojis instrumentu, nosaucot to par hafonu (khaphone). Šī ierīce izveidota kā ķermeņa turpinājums ar perkusijām, kas skan teksta lasīšanas ritmā. Teksti atrod atskaņas disharmoniskā un tajā pašā laikā ritmiskā hafona skanējumā. Ideja par instrumentu, kas it kā ir ķermeņa perkusijas turpinājums, Semjonam Haņinam radās vairāk nekā pirms desmit gadiem un dzima pārdomās par dzejas plastisko dabu. Ideja bija sekojoša – kustība izteikto vārdu ritmā tieši ietekmē uz ķermeņa uzstādītās perkusijas. "Tukšajā" 2020. gadā parādījās laiks šīs idejas īstenošanai. Instrumenta izveidē piedalījās mūziķis Aleksandrs Aleksandrovs ("Nikto"), scenogrāfs Rūdolfs Bekičs un dizaineris Rolands Peterkops ("MAREUNROL'S").

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības tīklā.

Pasākums paredzēts tikai vakcinētām vai Covid-19 pārslimojušām personām (attiecas arī uz bērniem/ jauniešiem). Ierodoties uz koncertu, apmeklētājam jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts, personu apliecinošs dokuments un personalizēta ieejas biļete.