Ventspilī uzstāsies britu džeza trio 'GoGo Penguin'

Sestdien, 12. martā, Ventspilī, koncertzālē "Latvija" viesosies mūsdienu džeza trio "GoGo Penguin" no Lielbritānijas. Uzstāšanās Ventspilī būs trio vienīgais koncerts Latvijā, portālu "Delfi" informēja koncertzāles preses pārstāve.

"GoGo Penguin" jeb pianists Kriss Ilingvorts (Chris Illingworth), basģitārists Niks Bleka (Nick Blacka) un sitaminstrumentālists Džons Skots (Jon Scott) ir džeza trio no Mančestras, ko mūzikas apskatnieks "Line of Best Fit" lakoniski un asprātīgi pasludinājis par "britu džeza "Radiohead"". Trio savu mūziku raksturo kā sintēzi starp roku, džezu un minimālismu, līdztekus iedvesmojoties no tādiem elektroniskās mūzikas pārstāvjiem kā "Aphex Twin" vai "Four Tet".

Viņu mūzikā saklausāmi breikbīti, minimālistiskas klavieru melodijas, spēcīgas basa līnijas, elektronikas iedvesmotas bungu partijas un himniski rifi. Ietekmju un atsauču šai mūzikā ir daudz, taču viens ir skaidrs – "GoGo Penguin" ir radījuši jaunu un drosmīgu skanējumu, kas beigu beigās raksturīgs un piederošs tikai viņiem pašiem.

"Saspringtā sinerģija, kas veidojas no steidzīgajām, pulsējošajām, mežonīgajām perkusijām un lēkājošajām klavieru cilpām... Ievelk klausītājus arvien dziļāk neparastā straumē," savas sajūtas par "GoGo Penguin" precīzi noformulējis mūzikas medijs "Mojo".

""GoGo Penguin" noslēpumu atklāj viņu publika. Labi ģērbušies džeza fani pusmūžā plecu pie pleca ar ikdienišķa izskata divdesmitgadniekiem, no kuriem daži pat mēģina dejot," pēc koncerta Alberta zālē rakstījusi "The Times" mūzikas recenzente, kuras novēroto papildina "The Guardian" apskatnieka Džona Fordema (John Fordham) secinājums pēc cita grupas koncerta: "Iespējams, par maz pavērsienu dažam labam zvērinātam džeza karsējam, bet tas ir inteliģents un oriģināls pavērsiens stāstā par deju mūziku."

2014. gadā "GoGo Penguin" izdotais ieraksts "v2.0", kas tapis izdevniecības "Gondwana Records" paspārnē, nominēts prestižajai "Mercury" balvai kā gada albums. Šie panākumi mudinājuši klausītājus aizvien biežāk piedzīvot trio uzstāšanās reizes gan mūziķu dzimtajā Mančestrā, gan ieintriģējuši auditoriju ārpus britu salām. Šopavasar "GoGo Penguin" cer doties vērienīgā, vairākkārt atliktā koncerttūrē, apceļojot Lielbritāniju, Ziemeļameriku un Eiropu. Ar visāda mēra satraukumā aizturētu elpu 12. martā mākslinieki tiek gaidīti arī Ventspilī.

Biļetes uz "GoGo Penguin" koncertu 12. martā plkst. 19.00 Ventspilī, koncertzālē "Latvija" nopērkamas "Biļešu Paradīzes" tirdzniecības tīklā.