Šā gada 14. oktobrī paredzētais džezfanka grupas "Very Cool People", repera Edavārdi, anša un Kristīnes Prauliņas lielkoncerts Rīgas kultūras un izklaides centrā "Hanzas perons", Hanzas ielā 16a, notiks, taču vienas uzstāšanās vietā tiks piedāvātas divas.

Kā "Delfi" informē koncerta organizatori, iepriekš iegādātās biļetes joprojām ir derīgas un jau veikta to sadale divos koncertlaikos – pulksten 18.30 vai 21.00, kā arī pieejams neliels skaits jaunu biļešu.

Lēmums par diviem koncertiem pieņemts saistībā ar pandēmiju un valstī pieņemtajiem drošības pasākumiem, ņemot vērā izvēlētās koncertvietas telpu platību un vienlaikus pasākumā atļauto cilvēku skaitu. Ieeja abos koncertos būs iespējama pusstundu pirms sākuma. Vietu skaits ir ierobežots, un abos koncertos būs tikai sēdvietas. Biļetes vēl nopērkamas interneta servisā aula.lv.

Koncertos piedalīsies visi albuma "Koncertprogramma Pa Apli" ierakstā iesaistītie, kā arī īpaši viesi. Būs dzirdamas dziesmas no pagaidām jaunākā grupas diska, kā arī vēl nedzirdēti garadarbi. Pirms grupas uzstāsies Latvijas skrečošanas šovu meistars DJ Aspirīns.

"Šie būs šā megaprojekta pēdējie koncerti," uzsver projekta un apvienības "Very Cool People" vadītājs Elvijs Grafcovs. "Pēc tiem katrs no iesaistītajiem māksliniekiem atkal fokusēsies uz savām solokarjerām, jo piespiedu brīvdienu laikā visiem tapis daudz jauna muzikālā materiāla un fokuss tuvākajā nākotnē tiks likts uz to."

Programmas "Koncertprogramma Pa Apli" personāls palicis nemainīgs: Edavārdi un ansis (rīmes), Kristīne Prauliņa (vokāls), Elvijs Grafcovs (ģitāra), Māris Jēkabsons (tenorsaksofons), Kristaps Lubovs (baritonsaksofons), Laura Rozenberga (trombons), Oskars Ozoliņš (trompete), Māris Vitkus (taustiņinstrumenti), Jānis Olekšs (bass) un Andris Buiķis (bungas). Par neatņemamu sastāvdaļu lielprojektā kļuvis arī dažādu analogo un digitālo sintezatoru pavēlnieks Andris Kauliņš, kā arī skaņu inženieris Mārtiņš Porters, kurš arī miksējis koncertalbumu.

Koncertdienā jau no pulksten 21.00 klubā "KadagiPiens", Aristīda Briāna ielā 9a, notiks koncertu oficiālā āfterpārtija, kurā par kvalitatīvu mūziku parūpēsies DJ Aspirīns. Pulksten 22.30 uzstāsies arī reperis Idus Abra. Ieeja āfterpārtijā bez maksas, taču vietu skaits būs ierobežots.

Kā zināms, "Very Cool People", Edavārdi, anša un Kristīnes Prauliņas koncertalbums "Koncertprogramma Pa Apli" tika ierakstīts pērn jūlijā festivālā "Saulkrasti Jazz" un izdots šā gada martā, taču tā prezentācijas koncerts tika pārcelts uz oktobri.