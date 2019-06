Piektdien, 28. jūnijā, uz Apvienotās Karalistes kinoekrāniem nonāca režisora Denija Boila jaunākais veikums "Yesterday", kas ir stāsts par jaunu mūziķi, kurš pēc negadījuma attopas pasaulē, kurā neviens bez viņa nekad nav dzirdējis par grupu "The Beatles", tāpēc kļūst slavens, piesavinoties un izpildot leģendārās roka apvienības veikumu.

Boils, kurš pazīstams ar tādām filmām kā "Vilcienvakte", "Pludmale", "28 dienas vēlāk", "Graustu miljonārs" un "Stīvs Džobss", iedvesmojies, protams, no bītlu visvairāk kaverversiju piedzīvojušajām dziesmām "Yesterday", tāpēc piedāvājam iepazīties ar šīs leģendārās kompozīcijas tapšanas stāstu.

"Yesterday" autors ir sers Pols Makartnijs, un klajā tā nāca 1965. gadā piektajā studijas albumā "Help!". Tā paša gada 14. jūnijā jūnijā grupa visu dienu bija pavadījusi studijā, ierakstot kompozīcijas "I've Just Seen A Face" un "I'm Down", taču vakarpusē gluži neplānoti ieskaņota tika arīdzan slavenā balāde.

"Es pirmo reizi šo dziesmu nospēlēju studijā vienkārši uz ģitāras," pēcāk medijiem atklāja Makartnijs. "Bet Ringo teica: "Es nevaru te pievienot bungas – no tā nebūtu nekādas jēgas." Savukārt Džons un Džordžs teica, ka jēgas nebūtu arī no vēl vienas ģitāras, tāpēc Džordžs Mārtins (bītlu producents – red.) ierosināja: "Varbūt pamēģini viens pats, un paskatīsimies, kas no tā sanāks? Es paskatījos uz pārējiem un vaicāju: "Jūs domājat solo ierakstu?" Un viņi teica: "Jā. Mēs nevaram šai dziesmai neko pielikt klāt, tāpēc dari to!"" Un viņš arī darīja.

Kaverversiju rekordiste "Yesterday" tika uzrakstīta Londonā, Vimpoulas ielas 57. nama bēniņos, kur Pols Makartnijs mitinājās kopā ar savu tā laika draudzeni aktrisi Džeinu Ašeri. Makartnijs vairākkārt izteicies, ka dziesma pie viņa atnākusi miegā: "Es pamodos ar jauku melodiju savā galvā. Nodomāju, ka tas nu gan ir lieliski, bet nezināju, kas īsti tas ir. Blakus pie loga gultas labajā pusē stāvēja klavieres, tāpēc izrausos no gultas, apsēdos pie tām un sāku spēlēt."

Kādu laiku viņš gan neticēja, ka šo dziesmu patiešām pats ir sakomponējis. Viņš to spēlēja visiem, kas bija ar mieru klausīties, lai noskaidrotu, vai kāds to kaut kur iepriekš jau nav dzirdējis. Protams, ka visi kā viens sacīja, ka ar šādu melodiju pazīstami nav. Rezultātā Makartnijs nospriedis, ka gadījumā, ja neviens tuvāko nedēļu laikā neatzīsies, ka dziesma jau kādam pieder, viņš to pievāks sev.

"Pols uzrakstīja gandrīz visu dziesmu, taču mēs nevarējām tai atrast pareizo nosaukumu. Ik reizi, kad mēs savācāmies kopā ierakstīt dziesmas, tā allaž palika bez nosaukuma. Mēs to saucām par "Olu kulteni" (Scrambled Egg), un tas kļuva par joku. Mēs jau bijām gandrīz pabeiguši, kad nonācām pie atskārsmes, ka šai dziesmai derēs tikai nosaukums ar vienu vārdu, taču mēs nekādi nevarējām atrast īsto," stāstīja Džons Lenons.

Paralēli notika arīdzan filmas "Help!" filmēšana, un tās režisors Ričards Lesters atminas: "Uz vienas no skatuvēm filmēšanas laukumā bija klavieres, un viņš visu laiku spēlēja "Olu kulteni". Tas viss nonāca līdz tam, ka es pateicu: "Ja tu to sasodīto dziesmu spēlēsi vēl, es likšu novākt klavieres. Vai nu pabeidz to, vai nu met mieru!""

Un viņš to arī pabeidza. Tas gan notika atpūtas brauciena laikā Portugālē, kad darbs pie filmas bija pabeigts. Ceļā no lidostas uz sava drauga Brūsa Velša (rokgrupas "The Shadow" ģitārists) villu viņa galvā sāka rīmēties īstie vārdi. "Tas bija garš, karsts un putekļains brauciens. Džeina gulēja, bet es nevarēju, un tad, ja man ilgi ir jāsēž mašīnā un es nevaru gulēt, manas smadzenes sāk griezties uz riņķi. Es atceros, ka dungoju "Yesterday" melodiju, un pēkšņi cits pēc cita sāka nākt vārdi," atminējās Makartnijs. To medijiem apstiprināja arīdzan Velšs, jo Makartnijs pēc ierašanās prasījis pēc ģitāras, lai saliktu kopā to, kas pa ceļam radies viņa galvā.

Rezultātā "Yesterday" tika ierakstīta kopā ar stīgu kvartetu un iekļauta albumā "Help!" (tiesa, filmā gan ne). ASV šī kompozīcija četras nedēļas sabija "Billboard Hot 100" topa pirmajā vietā, kļūstot par vienu no visvairāk atskaņotajām dziesmām populārās mūzikas vēsturē. 1986. gadā, kad tā tika iekļauta Ginesa rekordu grāmatā, kompozīcijai bija reģistrētas 1600 kaverversijas, bet līdz mūsdienām šis skaits pārsniedz divus tūkstošus. Savukārt 2012. gadā BBC ziņoja, ka "Yesterday" ir ceturtā visu laiku panākumiem bagātākā dziesma autortiesību maksājumu ziņā, sasniedzot 19,5 miljonus britu mārciņu.

Turklāt "Yesterday" iemantojusi bītlu himnas slavu. Saki "The Beatles", domā – "Yesterday". "Kad dodos ieturēties uz restorāniem, muzikanti tur allaž izpilda "Yesterday". Reiz Spānijā man un Joko pat nācās parakstīties uz kāda puiša vijoles pēc tam, kad viņš pie mūsu galdiņa bija nospēlējis "Yesterday". Viņš neapzinājās, ka tā nemaz nav mana dziesma," 1980. gada intervijā atklāja Džons Lenons.