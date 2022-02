Viļņā, vēsturiskā Lukišķu cietuma teritorijā šī gada jūnijā norisināsies jauns mūzikas festivāls, ko rīko mūzikas aģentūra "8 Days A Week" .

Jaunajam festivālam dots nosaukums "8 Festival" un šobrīd ir izziņoti jau pirmie šī pasākuma mākslinieki - grupa "Black Midi", kā arī dziedātāji King Krule un Mac DeMarco, un vēl daudzi citi.

"8 Festival" uzstāsies arī vācu elektroniskās mūzikas grupa "Moderat", britu post-punk grupa "Sleaford Mods" , zviedru panki "Viagra Boys", rokgrupa "Black Country, New Road" no Lielbritānijas, eksperimentālās mūzikas leģenda "Yves Tumor & It's Band", noizroka kvartets "Gilla Band" (ex- Girl band), indie mūzikas brīnumbērns Yellow Days un Braitonas grupa "Squid".

Tāpat festivāla programmā ierakstīti tādi jauno mūziķu vārdi kā Billija Nomeita (Billy Nomates), "Westerman" un Genesis Owusu. Uzstāsies arī Sub Urban, kas ir kļuvis populārs pateicoties platformā "TikTok" triumfējušai dziesmai "Cradles".

Festivāls norisināsies trīs dienas, no 17. līdz 19. jūnijam, bijušajā Lukišķu cietumā, kas nu kļuvis par radošo kvartālu.

"Norises vieta simboliski sakrīt ar festivālu ideju. "8 Festival" notiks bijušā vēsturiskā cietuma teritorijā, kas, savulaik izolēts un ierobežots, šodien piedāvā svinēt dzīvi un brīvību. Vieta, kas demonstrē veselu gadsimtu no Eiropas vēstures, ir rūpīgi atdzimusi mākslas klastera veidā. "Lukišķu cietums 2.0 tagad ir radošais rotaļu laukums un viena no neticamākajām notikumu telpām Baltijā. Īsta maģija notiek, kad sanākam kopā. Svarīga ir visa šī festivāla mūzika – šī brīža ikonas un rītdienas giganti," par festivālu raksta organizatori.

Lukišķu cietuma komplekss tika uzcelts 1905. gadā. Kopš tā laika tas ir bijis lielākais un modernākais cietums Krievijas impērijā. Tas tika slēgts 2019. gadā un nu Viļņas centrā ir atdzimis kā kultūras centrs, un to apdzīvo vairāk nekā 350 mākslinieku.

Pilns šobrīd izziņotais festivāla mākslinieku saraksts:

Battles (USA)

Billy Nomates (UK)

Black Country, New Road (UK)

Black Midi (UK)

Genesis Owusu (AUS)

Gilla Band (IE)

King Krule (UK)

Mac DeMarco (CAN)

Moderat (GER)

Sleaford Mods (UK)

Squid (UK)

Sub Urban (USA)

Viagra Boys (SWE)

Westerman (UK)

Yellow Days (UK)

Yves Tumor (USA)

Līdz ar jaunā festivāla izsludināšanu sākas arī biļešu iepriekšpārdošana. Īpašu biļetes atlaides kodu var iegūt, sazinoties ar "8 Days A Week" "Facebook" vietnē. Trīs dienu biļetes maksā 121 eiro. Kopumā būs pieejamas tikai 3000 biļetes, un to cena ar laiku pieaugs, vēsta rīkotāji. Biļetes pārdod www.8festival.com, Bilietai LT (www.bilietai.lt) un Tiketa (www.tiketa.lt)

Organizatori sola festivāla laikā ievērot visas Covid-19 drošības prasības un nodrošināt skatītāju, mūziķu un visas komandas drošību.