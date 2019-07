Vinila tirdziņš un 'Skyforger' – piektdienas vakarā startē festivāls 'Fono Cēsis'

Piektdien, 19. jūlijā, pulksten 18.00 startēs Latvijā lielākais bezmaksas mūzikas festivāls "Fono Cēsis", kas norisinās "Cēsis 813" svētku laikā. Papildus muzikālajām aktivitātēm, festivālā ir plānota arī dīdžeju ballīte un apjomīgs vinila plašu tirdziņš. Rīkotāji piedāvā iepazīties ar noderīgāko informāciju festivāla apmeklētājiem.

Vinila plašu tirdziņš

"Fono Cēsis" teritorijā pirmo reizi norisināsies gana iespaidīgs vinila plašu tirdziņš. Viens no tā rīkotājiem – kolekcionāru vidū pazīstamais Vilis Missa, kurš arī Vinila dienu ieviesējs Latvijā, – skaidroja, ka tirdziņā kopumā būs pieejami vairāki tūkstoši plašu. Īpašu uzmanību viņš vērš uz faktu, ka ieradīsies arī viens no valsts lielākajiem kolekcionāriem, kura bagāžā būs latviešu emigrantu izdotās plates.

"Arī mēs paši hobija līmenī esam vinila entuziasti, tāpēc ļoti priecājamies, ka pirmo reizi varam sadarboties ar zināmākajiem pašmāju kolekcionāriem, lai popularizētu šo kultūru arī mūsu apmeklētāju vidū," pastāstīja festivāla pārstāvis Marts Sildniks.

Ballīte svaigā gaisā arī "Fonoklubā"

Paralēli "Fono Cēsis", arī "Fonoklubā" norisināsies vērienīgs pasākums – uz īpaši šim vakaram izveidotas āra terases skatuves uzstāsies dīdžeji, lai izvērstu ballīti gan iekštelpās, gan svaigā gaisā. Klubs abus vakarus sāks darbību pusnaktī un vienīgo reizi gadā pagarinās savu darba laiku līdz pat sešiem rītā.

Piektdienas naktī par ballīti rūpēsies Funky dj Elegant un Aigars Sukurs jeb dīdžejs 130db, savukārt sestdienas naktī – All-Viss un radio "Pieci.lv" personība Artis Volfs.

Telšu pilsētiņa

Katru gadu "Fono Cēsis" apmeklē aizvien vairāk viesi no citām pilsētām, tāpēc par tradīciju jau ir kļuvusi festivāla sadarbošanās ar Cēsu svētku rīkotājiem, lai nodrošinātu labiekārtotu teritoriju telšu celtniecībai. Arī šogad tā atradīsies Bērzaines ielas 4 pagalmā.

Festivāla rīkotāji atgādina – kaut arī pašvaldības policija nodrošinās regulārus reidus, lai uzraudzītu drošību un kārtību telšu teritorijā, patstāvīga apsardze tajā netiek plānota, tāpēc apmeklētāji ir aicināti zelta kendamas, datorus, printerus, līdzi paņemtās Purvīša gleznas un citas vērtīgas mantas bez uzraudzības neatstāt.

Pasākuma norises vieta

Tā kā pasākuma norises vieta Cēsu pilsētā ir bijusi mainīga, tad ir svarīgi atminēties – "Fono Cēsis" šogad otro gadu pēc kārtas norisināsies par "Smilšu laukumu" dēvētajā Uzvaras bulvārī, kas atrodas blakus Cēsu autoostai un dzelzceļa stacijai.

"Fono Cēsis" ir bezmaksas

Jau vēstīts, ka, tāpat kā iepriekš, arī šogad "Fono Cēsis", sadarbojoties ar Cēsu Kultūras un Tūrisma centru, būs bezmaksas festivāls. Tiesa, festivāla teritorija būs norobežota, bet ieeja atradīsies starp Uzvaras bulvāri un Raunas ielu. Pasākuma norises vietā būs aizliegts ienest alkoholu, kā arī stikla taru.

Festivāla programma

Piektdien uz Fono Cēsis skatuves kāps tādas grupas kā "Doni Tondo", "All Day Long", "Riga Reggae", "Laime pilnīga", "Skyforger", "Dzelzs vilks", savukārt pēc koncertiem par dejām līdz pulksten 04.00 gādās dīdžeju duets Dubra vs PM2THEAM

Savukārt sestdien ir sagaidāmi priekšnesumi no māksliniekiem: "Tonick", "Comedy Latvia", "Brīvrunu projekts", "Age is a Box" (Isr), Haralds Sīmanis, "So Lucid Electric Feel", "Franco Franco", Kriss Noa, "The Sound Poets", "Laika suns", bet festivālu noslēgs dīdžejs Aspirins

Papildu informāciju, kā arī grupu uzstāšanās laikus rīkotāji aicina meklēt "Fono" sociālajos tīklos.