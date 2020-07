Žurnālists Zaviļeiskis un mūziķis Grafcovs vadīs raidījumu par fankmūziku

Svētdien, 19. jūlijā, Latvijas Radio sestajā kanālā – LU Radio NABA sāks skanēt jauns autorraidījums par fankmūziku "Fankofīlija". To vadīs mūzikas žurnālists un dīdžejs Kaspars Zaviļeiskis un mūziķis Elvijs Grafcovs, portālu "Delfi" informē radiostacijas pārstāvji.

Raidījums būs dzirdams katru otro svētdienu pulksten 23.00. "Autorraidījums par fankmūziku jau ilgu laiku bija brīva niša Latvijas radiostacijās, tādēļ šis pārpratums beidzot jālikvidē. "Fankofīlija" būs pārraide par funk mūziku, tās aktualitātēm, vēsturi un stilistiskajiem pavērsieniem," vēsta tā veidotāji.

Kaspars Zaviļeiskis un Elvijs Grafcovs brīvas sarunas veidā vienas stundas laikā katrreiz apskatīs dažādas funk mūzikas šķautnes un jaunumus, piedāvājot arī konkrētas rubrikas, kā, piemēram, "Fankoviesis", kurā savas iecienītākās dziesmas ieteiks pašmāju šovbiznesa zvaigznes, vai "Fankobalts", kurā tiks atskaņoti karstākie jaunumi uz Baltijas fankmūzikas skatuves.

"Man patīk dažāda mūzika," saka mūzikas žurnālists, dīdžejs un pārliecināts melomāns Kaspars Zaviļeiskis. "Tajā skaitā arī fanks, kurā ir iekodēts kaut kāds dīdīšanās kods. Grūti šo mūziku paklausīties, esot pilnīgā mierā. Tad nu arī dīdīsimies kopā ar Elviju, kurš fankmūzikā noteikti ieurbies daudz dziļāk par mani, tādēļ arī man pašam noteikti būs interesanti uzzināt daudz ko jaunu."

"Šajā raidījumā parādīsim to, ka fanks nav kaut kāda pagātnes mūzika no sešdesmitajiem un septiņdesmitajiem gadiem, bet gan aktuāls muzikas stils, kas dzīvo šobrīd un visā pasaulē," turpina Elvijs Grafcovs, kurš muzicē grupā "Very Cool People". "Protams, neiztiksim arī bez kādas leģendas, bet uz to noteikti nekoncentrēsimies."

Kaspars Zaviļeiskis ir mūzikas žurnālists un dīdžejs ar 25 gadu stāžu, strādājis un turpina darboties gan radio un TV, gan presē un interneta medijos. Alternatīvās un pasaules mūzikas ballētāju aprindās zināms arī kā DJ Šahs.

Elvijs Grafcovs jau 13 gadus ir džezfanka grupas "Very Cool People" līderis, kurš pats komponē un aranžē, kā arī pasniedz ģitārspēles prasmes skolēniem un studentiem.

Raidījums "Fankofīlija" tiks veidots latviešu valodā Radio NABA programmā, kā arī izvietots raidījuma kanālā interneta platformā "Mixcloud". Īpaša raidījumā skanošās mūzikas pleiliste tiks veidota straumēšanas servisā "Spotify".