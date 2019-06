Paldies Jūrmalai! Festivāls "Arabesk" – deju svētki Dzintaru koncertzālē

27. jūnijā Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē notika XIX Starptautiskā deju festivāla "Arabesk" grandiozais galā koncerts. Jau 19. gadu pēc kārtas festivālu atbalsta Jūrmalas pilsētas dome, un tas ir kļuvis par neatņemamu pilsētas kultūras dzīves tradīciju ar ievērojamu starptautisku skanējumu, pulcējot talantīgus dejotājus no Dānijas, Vācijas, Polijas, Itālijas, Ukrainas, Krievijas, kā arī Baltijas valstīm. Jūrmalas festivālā piedalās tikai paši labākie un interesantākie dejotāji un deju kolektīvi. Ne velti ielūgumi uz galā koncertu tika "izķerti" trīs dienu laikā.

Latvijas vasaras galvaspilsētā tradicionāli pulcējās labākie kolektīvi no visām pasaules malām, tostarp vairāki Eiropas un pasaules mēroga čempionātu uzvarētāji un laureāti. Organizatori uzsver, ka viņu uzdevums ir iedegt jaunas zvaigznes, atklāt jaunus formātus un, galvenais, dot jaunajiem talantiem iespēju parādīt sevi uz skatuves. Festivāls "Arabesk" – tā ir iespēja talantīgiem dejotājiem pievērst sev dažādu deju konkursu rīkotāju uzmanību, saņemot piedāvājumus piedalīties starptautiska mēroga sacensībās dažādās valstīs – Itālijā, Vācijā, Krievija un citur.

Šogad festivāls uzņēma savu pirmo dalībnieci no Francijas. Spožu sniegumu festivālā demonstrēja arī televīzijas deju konkursu zvaigzne Amēlija Naturina. Šī talantīgā meitene izcīnīja uzvaru pasaules deju olimpiādē, pārliecinoši apsteidzot vairāk kā 30 000 dalībniekus. Savus jaunos audzēkņus uz skatuves aicināja arī Latvijas Nacionālās operas un Honkongas baleta bijusī primabalerīna, daudzu starptautisko konkursu laureāte Margarita Demjanoka-Skuteļska. Savukārt Latviju festivālā "Arabesk" pārstāvēja deju kolektīvi no Tukuma un Ventspils.

Augstāko klasiskās dejas līmeni Jūrmalā parādīja slavenās Ilzes Liepas un lietuviešu vadošās balerīnas Olgas Konošenko baleta skolu audzēkņi. Krāšņu priekšnesumu festivālā sniedza arī ukraiņu deju studija "Fouette" no Kijevas. Savukārt Krievijas deju skolu šogad pārstāvēja dejotāji un deju kolektīvi no abām galvaspilsētām, Kemerovas (dejas teātris "Igra") un Čeļabinskas (laikmetīgās dejas kolektīvs "Veter peremen"). Īpašu armēņu kolorītu festivālam piešķīra deju kolektīvs "Erebuni" no Sanktpēterburgas, bet kolektīvs "Al Sol" no Tallinas priecēja skatītājus ar temperamentīgām čigānu dejām.

Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja profesionāla starptautiska žūrijas komisija. Tradicionāli jaunajiem dejotājiem bija iespēja arī pilnveidot savas dejotprasmes dažādos žanros, piedaloties slaveno dejotāju rīkotajās meistarklasēs.

19 pastāvēšanas gados festivāls ir piedzīvojis daudz spožu brīžu. Piemēram, pagājušogad, godinot Latviju simtgadē, uz Dzintaru koncertzāles skatuves kāpa viens no spēcīgākajiem armēņu dejas kolektīviem "The Gevorkian Dance Academy" (ASV), kurš par savu ieguldījumu ir saņēmis Pasaules armēņu kopienas kultūras balvu "World Armenian Entertainment Awards". Dzintaros armēņu dejotāji izpildīja 17 fantastiskas dejas, bet pēc koncerta dejotāji ar devās uz Sanktpēterburgu, lai sniegtu solokoncertu Pasaules futbola čempionāta viesiem, savukārt šajās dienās viņi priecē Parīzes skatītājus.

Jūrmalnieki un pilsētas viesi vēl atceras, kā pirms pāris gadiem festivāls "Arabesk" organizēja krāšņus deju karnevālus Jomas ielā. Toreiz festivāla dalībnieki no Brazīlijas, tērpušies tradicionālajos kostīmos ar košām spalvām, pārvērta Jūrmalas centru par īstu Riodežaneiro, raisot skatītājos neviltotu sajūsmu un izbrīnu.

Daudziem dejotājiem konkurss ir kļuvis lielisku startu ceļā uz lielo skatuvi. Festivāla laureāti šodien dejo uz Lielā teātra skatuves un uzstājas Brodvejas mūziklos, griež piruetes Maksima Galvina šovā "Labāk par visiem" un dejo Lielā teātra prīmas Svetlanas Zaharovas bērnu festivāla finālā... Savulaik, vēl mācoties Rīgas horeogrāfijas vidusskolā, festivālā piedalījās arī Latvijas Nacionālās operas vadošās baleta solistes Jolanta Lubeja un Alise Prudāne. Festivāla galā koncertos ir piedalījušās Latvijas un Lietuvas baleta teātru prīmas Margarita Demjanoka-Skuteļska un Olga Konošenko, kuras vēlāk atvēra savas baleta skolas. Festivālā ir uzstājies ari viens no labākajiem Latvijas tautas deju kolektīviem "Dzintariņš".

Nākamgad Starptautiskais deju festivāls "Arabesk" atzīmēs savu 20. jubileju. Festivāls ir izaudzis no Jūrmalas deju skolas "Arabesk", kura divu gadu desmitu garumā ir izcīnījusi daudzu starptautisku konkursu zelta medaļas un Grand Prix. Festivālā piedalās labākie dejotāji un deju kolektīvi no visas pasaules, lai parādītu Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem labākos deju uzvedumus. Festivāla un deju skolas "Arabesk" vadītāja Jūlija Tihomirova kā žūrijas locekle regulāri piedalās prestižos starptautisko konkursos Itālijā, Portugālē, Vācijā un Krievijā.

Festivāla "Arabesk" augsto līmeni ir atzīmējusi UNESCO Starptautiskā Dejas padome (The International Dance Council), dalība kurā apliecina festivāla izcilo profesionālo statusu. Neskaitāmas pateicības par festivāla organizēšanu un profesionālajiem sasniegumiem kolektīvs ir saņēmis arī no Jūrmalas domes. Jau daudzus gadus festivālu atbalsta Latvijas kultūras ministrija un Latvijas profesionālā baleta asociācija.

Sīkāka informācija: www.dancefestival.lv

Foto no aģentūras "Arabesk" arhīva