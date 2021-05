4. maija Latvijas filmu maratons šogad skatīts 38 valstīs

Nacionālā Kino centra (NKC) rīkotais tradicionālais 4. maija Latvijas filmu maratons, kas nu jau otro gadu notika tiešsaistē portālā "filmas.lv", šogad skatīts 38 valstīs, sekojot laika joslām apkārt zemeslodei, portālu "Delfi" informē NKC pārstāve Kristīne Matīsa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ārkārtējās situācijas ierobežojumu dēļ jau otro gadu 4. maija Latvijas filmu maratons tika rīkots portālā "filmas.lv" sadarbībā ar Kultūras sistēmu informācijas centru (KISC) kā tiešsaistes seansu programma visā pasaulē, saglabājot tradicionālo kinoteātra struktūru un pielāgojot seansu sākumu katras valsts vietējam laikam – visur pasaulē maratons sākās 4. maijā pulksten 11 pēc vietējā laika.

Kā informē Matīsa, ārpus Latvijas visvairāk skatītāju Latvijas filmu maratonam bijis Kanādā, Apvienotajā karalistē un Vācijā, bet kopumā Latvijas filmu programmai pieslēgušies skatītāji no visām pasaules daļām – sākot ar Austrāliju un Āziju, kur maratons sākās, kad Latvijā vēl bija nakts, un noslēdzot ar Dienvidameriku un Ziemeļameriku, kur Aivara Freimaņa filmu "Dzīvīte" (1989) sāka skatīties tad, kad Latvijā jau bija 5. maija rīts.

Jau pirmo seansu, kurā bija iekļauta tematiski atlasīta animācija lieliem un maziem, ievadīja viens no šāgada Latvijas filmu maratona īpašajiem notikumiem – režisore Dace Rīdūze iepazīstināja ar leļļu filmu "Dusmukule", kas balstīta Agneses Vanagas grāmatās par dusmīgo plastmasas maisiņu un vēl tikai top studijā "Animācijas brigāde" ar Nacionālā Kino centra atbalstu. Visas dienas garumā paralēli filmu seansiem bija pieejami vēl vairāki īpašie notikumi, kas tika speciāli sagatavoti iekļaušanai 4. maija Latvijas filmu maratona programmā un ir joprojām pieejami Nacionālā Kino centra Vimeo kontā.

Šāgada programmas tematisko ievirzi akcentē diskusija "Kur mana (plastmasas) karote?", kas tika organizēta Latvijas Nacionālās bibliotēkas plašajās un viesmīlīgajās telpās, – par ikdienas izvēlēm un likumdošanas iespējām, par vides filmām un maratoniem, par drazu Āfrikā un pašu mājās. Sarunu vada publicists Sandijs Semjonovs, piedalās kinorežisore Laila Pakalniņa, Eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere un vides zinātņu doktors Jānis Brizga, organizācijas "Zaļā brīvība" vadītājs, diskusija pieejama ŠEIT.

Diskusijas rīkošanu iedvesmoja Lailas Pakalniņas dokumentālā filma "Karote", kas piedāvā negaidītu skatījumu uz plastmasas karotes absurdo mūžu; Latvijas teritorijā filma no 14. maija būs skatāma kinoteātra "Kino Bize" tiešsaistes platformā "Mājas kino".

Viens no trim populārākajiem šāgada Latvijas filmu maratona seansiem izrādījās Latvijas un Lietuvas kopražojuma spēlfilma "Dzimtene / Gimtine" (Latvijas puses producents – studija "Lokomotīve"), kas pēc 4. maija būs pieejama noskatīšanai par maksu filmas mājaslapā. Īpašu videosveicienu Latvijas valsts svētkos bija atsūtījis filmas režisors Tomass Vengris, kurš dzimis lietuviešu imigrantu ģimenē Amerikā un uzņēmis gandrīz autobiogrāfisku stāstu par pēcpadomju realitāti, kas tolaik bija līdzīga gan Lietuvā, gan Latvijā.

Savukārt populārākais no maratona īpašajiem paralēlnotikumiem izrādījās šāgada jaunievedums – iespēja kinoskatītājiem izkustēties no sēdēšanas pie ekrāna, piedaloties "Dienaszagļu rītarosmē ar dzeguzes balsi", kas tika veidota sadarbībā ar fon Stricka villu un Latvijas aktieriem dažādu gadu kinofilmu tēlos un kostīmos. Uz kinoteātra "Splendid Palace" skatuves Unas Rozenbaumas režijā un Elīnas Gediņas horeogrāfijā izvingroties iedvesmoja Regīna Razuma kā Austra Zīle no filmas "Ceplis" (1972) un Artūrs Skrastiņš kā Billes tēvs no Simtgades filmas "Bille" (2018), Anta Aizupe kā Luīze no filmas "Blakus" (2019) un režisors Dzintars Dreibergs kā strēlnieka tēls no filmas "Dvēseļu putenis" (2019), Andris Keišs kā titulvaronis no filmas "Seržanta Lapiņa atgriešanās" (2010), režisore Adriāna Roze kā Anna no "Vella kalpiem" (1970) un fon Stricka villas saimnieks Mārtiņš Mielavs kā Uģis un Ēriks no "Limuzīna Jāņu nakts krāsā" (1981). Viņu visu kopīgās dejas ieraksts, kas izsaucis lielu interesi arī sociālajos tīklos, kopā ar atsevišķi filmētām instrukcijām dejas soļu apgūšanai pieejams ŠEIT.

4. maija Latvijas filmu maratonu organizēja Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru (KISC) un Latvijas Nacionālā arhīva Kinofotofonodokumentu arhīvu.