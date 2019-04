Alēns Delons Kannās saņems 'Zelta palmas zaru' par mūža ieguldījumu

Leģendārais franču aktieris Alēns Delons šī gada Kannu kinofestivālā saņems goda Zelta palmas zaru par mūža ieguldījumu, ziņo festivāla rīkotāji.

Alēns Delons (1935) savas karjeras laikā filmējies vairāk nekā 80 filmās, no kurām slavenākās ir "Roko un viņa brāļi" (Rocco et ses frères, 1960), "Melodija no pagraba" (Mélodie en sous-sol, 1963), "Gepards" (Il Gattopardo, 1963) un "Samurajs" (Le Samouraï, 1967). Viņš sadarbojies ar tādiem pasaules atzinību guvušiem režisoriem kā Lukīno Viskonti, Žans Liks Godārs, Žans Pjērs Melvils, Mikelandželo Antonioni un Luijs Mals.

"Mēs esam ļoti priecīgi, ka viņš pieņēmis mūsu pagodinājumu," paziņojumā atklāja Kannu kinofestivāla pārstāvis Tjerī Fremo (Thierry Frémaux). "Viņš ilgu laiku vilcinājās un negribīgi pret to attiecās, jo uzskatīja, ka viņam uz Kannām jāierodas vienīgi tāpēc, lai godinātu režisorus, ar kuriem strādājis."

Delona saikne ar Kannu kinofestivālu meklējama jau pašos viņa karjeras pirmsākumos. Pirmo reizi uz festivāla sarkanā paklāja viņš parādījās 1961. gadā (filma " Quelle joie de vivre"), pēcāk ar " L'Éclipse" (1962), "Il Gattopardo" (1963) un "Monsieur Klein" (1976). Viņš ir bijis arīdzan balvas pasniedzējs. Delona foto rotā grupas "The Smiths" 1986. gada albuma "The Queen Is Dead" vāciņu.

Iepriekšējos gados goda "Zelta palmas zars" pasniegts Vudijam Alenam, Bernardo Bertoluči, Džeinai Fondai, Klintam Īstvudam, Žanam Polam Belmondo, Anjēzei Vardai un citiem.

72. Starptautiskais Kannu kinofestivāls notiks no 14. līdz 25. maijam, un tā žūrijas priekšsēdētājs ir Meksikas režisors Alehandro Gonzaless Injaritu (Alejandro González Iñárritu). Festivālu atklās ar Džima Džārmuša filmu "The Dead Don't Die" ("Mirušie nemirst").