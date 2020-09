Ar sejas maskām un distanci uz sarkanā paklāja sācies Venēcijas kinofestivāls

Trešdien, 2. septembra, vakarā ar itāļu drāmas "The Ties" ("Lacci", 2020) seansu sācies 77. Venēcijas kinofestivāls. Tas ir pirmais pandēmijas laika klātienes festivāls, tiesa – ievērojot stingrus piesardzības pasākumus un pulcējot krietni pieticīgāku pasaules kinozvaigžņu skaitu nekā iepriekš.

Atklāšanas ceremonijā, kas notika Palazzo del Cinema, tika pasniegta tradicionālā balva par izcilu sniegumu visas karjeras laikā, ko šī gada žūrijas prezidente, aktrise Keita Blanšeta pasniedza aktrisei Tildai Svintonei.

Atklāšanas ceremonijas apmeklētājiem obligāts nosacījums bija sejas maskas valkāšana telpā, ko vairāki viesi bija risinājuši radoši, pieskaņojot jauno pandēmijas laika aksesuāru savam tērpam. Tāpat māksliniekiem, kas apmeklē festivālu klātienē, bija krietni ierobežotājas iespējas kontaktēties ar faniem, fotogrāfiem vai žurnālistiem – sarkanā paklāja norobežojums atradās ievērojami tālāk nekā iepriekšējos gadus.

Par šī gada Venēcijas kinofestivāla atklāšanas filmu bija izvēlēta itāļu režisora Danieles Lučeti (Daniele Luchetti) ģimenes drāma "The Ties". Filmas notikumi risinās Neapolē, vēl pirmspandēmijas laikā – tās centrā ģimene – vīrs, sieva, bērni un mīļākā. Filma jau salīdzināta ar šī gada sākumā "Oskara" balvai nominēto "Marriage Story" ("Laulības stāsts", 2019) ar Skārletu Johansoni un Adamu Draiveru galvenajās lomās.

Tuvākajās dienās festivālā gaidāmas vairākas pirmizrādes – biogrāfiska filma par vides aktīvisti Grētu Tūnbergu "Greta", spāņu kino meistara Pedro Almodovara jaunākās darbs "The Human Voice" ar Tildu Svintoni galvenajā lomā, filma "Nomadland" ar "oskaroto" aktrisi Frānsisu Makdormanu, kostīmfilma "The World to Come", un citas.

Atklāšanas uzrunā Venēcijas kinofestivāla direktors Alberto Berbera, protams, runāja par filmu industrijas un kino kultūras nākotni, minot ka straumēšanas servisi varētu gūt pārsvaru pār kinoteātriem. Tomēr viņš atgādināja, ka kinoteātri šajā sarežģītajā laikā ir jāatbalsta: "Filmas skatīšanās uz lielā ekrāna kopā ar citiem cilvēkiem ir daļa no kino industrijas. Mums ir jāatbalsta kinoteātri. Daudzi no tiem joprojām ir slēgti un daudzi nekad vairs netiks atvērti," sacīja festivāla direktors.

Jau ziņots, ka Venēcijas kinofestivāls šogad notiek no 2. līdz 12. septembrim. Tas dibināts 1932. gadā un ir vecākais šāda veida pasākums pasaulē. 77. Venēcijas kinofestivāla oficiālajā programmā šogad iekļautas 63 filmas, no kurām 18 pretendē uz festivāla galveno balvu "Zelta lauvu".