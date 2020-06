Arhīva foto: Tautā mīlētajai filmai 'Melnā vēža spīlēs' – 45

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs turpina iepazīstināt ar Latvijā veidotajām aktierfilmām. Šoreiz goda celta jubilāre – Rīgas kinostudijas 1975. gadā tapusī piedzīvojumu spēlfilma uz vēsturisku notikumu fona – "Melnā vēža spīlēs". Režisors Aleksandrs Leimanis šajā darbā turpinājis ar "Vella kalpiem" aizsākto muzikālo kostīmfilmu stilistiku.

Filma visai nenopietnā stilā vēsta par Kurzemes hercogistes laika notikumiem 17. gadsimtā. Drosmīgajiem latviešu zemnieku puišiem, protestējot pret Kurzemes hercoga, Polijas karaļa un muižnieku patvaļu, nākas cīnīties arī par mīlestību. Tiek likta lietā izdoma, attapība, drosme un spēks, lai atgūtu piķiera Jāņa iemīļoto, bet kunga noskatīto meiteni Māru. Jānis kopā ar draugu kalēju Mārtiņu, visai amizantā veidā pārtopot par Polijas karaļa sūtņiem, dodas glābt līgavu... Protams, uzvar mīlestība. Filmu bez maksas iespējams noskatīties filmas.lv

Filma kino cienītājus priecē ar lielisku aktieru ansambli, kuru atveidotie pievilcīgie, enerģijas pilnie, izdomas bagātie un komiskie personāži sniedz iespēju sekot spraigajam, mīlestības cauraustajam sižetam.

Lomās: Lilita Ozoliņa (Māra), Uldis Dumpis (piķieris Jānis), Uldis Vazdiks (kalējs Mārtiņš), Gunārs Cilinskis (hercogs), Baiba Indriksone (hercogiene), Eduards Pāvuls (Hāgens), Vaironis Jakāns (barons Heksenbergs), Valentīns Skulme (svētais tēvs), Ģirts Jakovļevs (kņazs Dušinskis) u.c.

Filma īpaša arī muzikālā noformējuma ziņā. Pēc režisora pasūtījuma to radījis komponists Raimonds Pauls. Populārākā no liriskajām melodijām ir "Nakts dziesma", ko izpildīja Nora Bumbiere un Viktors Lapčenoks. Filmā to šķietami dziedāja Lilita Ozoliņa un Uldis Dumpis. Tā neoficiālajā 1975. gada "Mikrofona" aptaujā ierindota otrajā vietā. Dejas filmā izpilda Valsts deju ansamblis "Daile".

Ne mazāk pievilcīga un baudāma filmas tapšanas vieta – Alauksta ezera apkārtne, Jaunpils pils un Cesvaines pils ar parku.

Filmas režisors Aleksandrs Leimanis, scenārija autori Jānis Anerauds un Aleksandrs Leimanis, operators Mārtiņš Kleins, komponists Raimonds Pauls, mākslinieks Dailis Rožlapa, kostīmu māksliniece Natālija Šaporina, horeogrāfs Uldis Žagata.