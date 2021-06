Atsāk filmas 'Mātes piens' uzņemšanu; taps ainas no padomju laika Latvijas

Jūnija beigās atsākta uzņemšana Filmu studijas "Deviņi" un režisores Ināras Kolmanes pilnmetrāžas spēlfilmai "Mātes piens". Vasarā un rudens sākumā plānots veikt visu otro filmēšanas posmu.

Kā "Delfi" informēja Filmu studijas "Deviņi" pārstāve, filmas "Mātes piens" izpildproducente Ieva Majore, tuvākās filmēšanas dienas notiks kādā dzīvoklī Vecrīgā, kur iekārtota galveno varoņu mājvieta dažādos laika periodos gan 50. gados, gan 60., gan 80.gados. Turpmākā filmēšana notiks Rīgā un daudzviet Latvijā.

"Šis ir saviļņojošs un arī ļoti darbīgs laiks – plānojam, ka rudenī filma jau būs uzfilmēta. Vasaras filmēšanas posms būs spilgtu emociju pilns, jo tiks filmēti kadri, kas atainos skarbos un emocionālos sieviešu likteņus un līkločus uz 20. gadsimta vēstures fona PSRS okupācijas režīmā, kur centrā būs 80. gadi. Šis režīms daudziem atņēma ticību un godīgumu, arī dzīvības, bet daudziem pilnībā sagrāva dzīvi un tās mērķus. Šis vēsturiskais fons, manuprāt, ir aktuāls arī mūsdienu nemierīgajā pasaulē. Filmā uz to visu skatīsimies no dažādiem skatu punktiem – mātes un meitas. Tas ļaus ieraudzīt absurdo padomju iekārtu un cilvēku likteņus gan caur pieauguša, savus ideālus zaudējuša cilvēka prizmu, gan arī paskatoties bērna acīm, no bērna perspektīvas," stāsta filmas režisore Ināra Kolmane.

Foto: Jānis Deinats

Filmēšanā galvenajā – mātes Astras – lomā dažādos dzīves posmos iejūtas trīs aktrises Maija Doveika, Elīna Vaska un Madara Mazā kā māte bērnībā. Meitu Noru tēlo Rūta Kronberga, bet Jesi – Zane Bierande. Tā kā filmas stāsts vēsta par ilgu laika posmu no 1944. gada līdz pat 1989. gadam, tad vairākus personāžus attēlos dažādi aktieri dažādos vecuma posmos. Proti – vecomāti tēlo Indra Briķe un vecomāti jaunībā Inga Tropa, Juris Lisners iejūtas patēva lomā, bet Rihards Jakovels spēlē patēvu jaunībā.

Otrā plāna un epizodiskās lomās varēs redzēt arī tādus pazīstamus aktierus kā Jānis Znotiņš (mātes Astras tēvs), Elīna Vāne (lauku skolas direktore), Baiba Broka (Rīgas skolas direktore), Daiga Kažociņa (skolotāja), Kaspars Znotiņš (skolotājs Blūms), Gundars Grasbergs (čekists), Hermans Skučs (čekists), Ilze Blauberga (māsiņa), Daiga Gaismiņa (bērnu ārste), Anatolijs Fečins (militārās audzināšanas skolotājs) u.c. Būs arī aktieri no Krievijas un Ukrainas, kas iejutīsies ainās, kas stāstā norisinās Ļeņingradā.

"Pēc dažām februāra filmēšanas dienām, kad tika uzfilmētas ziemas ainas, nu esam priecīgi atkal atgriezušies uz filmēšanas laukuma un gatavi turpināt darbu pie ļoti gaidītas filmas! Kā angliski saka "dreamteam" – kad kopā sanāk tie, kuri projektam pievieno vislielāko vērtību. Skatoties uz saviem filmēšanas grupas kolēģiem, aktieriem, režisori, atbalstītājiem Latvijas Nacionālo Kino centru, "Depo", Tet studio un citiem, ir ticība – lūk, īstā sapņu komanda, kas projektu realizēs vislabākajā iespējamā veidā!" stāsta filmas izpildproducente Ieva Majore.

Filmēšanas komanda arī izsaka lielu pateicību visiem cilvēkiem, kas atsaucas, dāvina un aizdod dažādus padomju laiku rekvizītus un apģērbus.

Au ziņots, ka filma tiek veidota pēc rakstnieces Noras Ikstenas starptautiski populārā romāna "Mātes piens" motīviem.

Filmas režisore ir Ināra Kolmane, scenārija autors Arvis Kolmanis. Filmēšanā piedalīsies starptautiska komanda – operators Rolandas Leonavičius (Lietuva), mākslinieks Algirdas Garbačiauskas (Lietuva), kostīmu māksliniece Evija Džonsone, grima māksliniece Gunda Zvirbule, producenti Jānis Juhņēvičs un Marta Romanova-Jēkabsone, izpildproducente Ieva Majore u.c. Filmas aktieru atlasi veic aģentūra "Austra Casting".

Iepriekšējā režisores Ināras Kolmanes pilnmetrāžas spēlfilma "Bille" (2018) tika uzņemta programmā Latvijas filmas Latvijas simtgadei un ir Latvijas, Lietuvas un Čehijas kopražojums. Tā ieguvusi gan skatītāju mīlestību, gan dažādus apbalvojumus, tai skaitā Nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps" kā labākā pilnmetrāžas spēlfilma. Latvijā "Bille" skatāma filmu un seriālu lietotnē Tet+, kā arī nopērkama DVD formātā.