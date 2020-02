BAFTA ceremonijā kā labāko filmu apbalvo '1917'

Lielbritānijas Kino un televīzijas mākslas akadēmijas (BAFTA) balvu pasniegšanas ceremonijā vislielākos laurus svētdien plūkusi Sema Mendesa kara filma "1917", kas kopumā saņēmusi septiņas godalgas, tostarp kā labākā filma un labākā britu filma.

"1917" saņēmusi balvu arī par labāko operatora darbu, bet pats Mendess atzīts par labāko režisoru.

Balvu par labāko aktierspēli saņēmis Hoakins Fīnikss par darbu Režisora Toda Filipsa drāmā "Joker" ("Džokers"), bet par labāko aktrisi atzīta Renē Zelvēgere, kas drāmā "Judy" ("Džūdija") atveido aktrisi Džūdiju Gārlandi.

Par labāko otrā plāna vīrieša lomas atveidojumu balvu saņēma Breds Pits par darbu Kventina Tarantīno lentē "Once Upon A Time... In Hollywood" ("Reiz Holivudā"), bet par labāko sieviešu otrā plāna lomas atveidotāju atzīta Lora Derna filmā "Marriage Story" ("Laulības stāsts").

Savukārt par labāko filmu, kas nav uzņemta angļu valodā, atzīta Dienvidkorejas režisora Bona Džūnho melnā komēdija "Parasite" ("Parazīts"). Bons apbalvots arī par labāko oriģinālo scenāriju.

BAFTA jeb Britu Kino un televīzijas mākslas akadēmija ir Lielbritānijas organizācija, kas pasniedz gadskārtējus apbalvojumus par sasniegumiem kino un televīzijā. Zināmākais BAFTA pasniegtais apbalvojums ir Britu Kinoakadēmijas balva.