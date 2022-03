BAFTA ceremonijā triumfē Džeina Kempione un 'Suņa spēks'

Svētdien, 13. martā, Londonā notika Britu kino un televīzijas akadēmijas balvu (BAFTA) pasniegšanas ceremonija, kurā šogad triumfēja Džeinas Kempiones vesterns "Suņa sirds", saņemot balvas par labāko filmu un režiju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Džeinas Kempiones vietā abas "Suņa sirdij" piešķirtās godalgas saņēma aktieris Benedikts Kamberbačs, kurš filmā atveido galveno lomu un arī bija nominēts BAFTA balvai. Pašam britu aktierim gan BAFTA šogad gāja secen, jo par labāko aktieri galvenajā lomā Londonā tika atzīts Vils Smits par darbu filmā "Uzvarētāju ģimene". Smita vietā ceremonijā balvu saņēma filmas režisors Reinaldo Markuss Grīns.

Labākās aktrises balvu saņēma velsiešu aktrise Džoanna Skenlena par darbu Alīma Khana debijas filmā "After Love". Tikmēr Denī Vilnēva zinātniskās fantastikas grāvējs "Kāpa" kļuva par vislielāko godalgu skaita ieguvēju, izpelnoties piecas BAFTA balvas tehniskajās kategorijās – par operatora darbu, scenogrāfiju, vizuālajiem efektiem un skaņu.

Kenets Branā tika apbalvots labākās britu filmas kategorijā par autobiogrāfisko drāmu "Belfāsta", tikmēr kā labākie otrā plāna aktieri tika atzīti Trojs Kotsurs par darbu filmā "CODA" un Ariana Debosa par darbu mūziklā "Vestsaidas stāsts". Par labāko oriģinālscenāriju tika atzīts Pola Tomasa Andersona radītais scenārijs viņa paša režisētajai komēdijai "Lakricas pica". Labākās animācijas filmas BAFTA balvu saņēma Disneja studijas veikums "Enkanto", bet Rjusukes Hamaguči filma "Drive My Car" – kā labākā filma svešvalodā.

Šogad BAFTA ceremonija atkal pilnvērtīgi notika klātienē Albertholas koncertzālē, to vadīja aktrise Rebela Vilsone, kas, cita starpā, kādā brīdī pievērsa uzmanību arī karam Ukrainā un veltīja Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam žestu ar pacelto vidējo pirkstu, norādot, ka "visās zīmju valodās šis ir starptautiskais signāls Putinam". Ceremoniju iesāka 85 gadus vecā dziedātāja Šērlija Basija ar dziesmu "Diamonds Are Forever" no tāda paša nosaukuma Džeimsa Bonda filmas.