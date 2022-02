BAFTA kino balvas nominācijās dominē mītiskais varoņstāsts 'Kāpa'

Ceturtdien, 3. februārī, izziņotas Britu kino un televīzijas akadēmijas (BAFTA) kino balvas nominācijas. Šogad līderpozīciju ieņem Denī Vilnēva mītiskais varoņstāsts "Dune" ("Kāpa"), kas kopumā saņēmis 11 nominācijas balvai.

"Dune" pretendē uz balvu arī galvenajā kategorijā "Labākā filma" līdzās tādām kinolentēm kā "Don't Look Up", "Licorice Pizza", "Belfast" un "Power of the Dog".

Režisores Džeinas Kempiones gotiskais vesterns "The Power of the Dog" kopumā saņēmis astoņas nominācijas BAFTA balvai.

Starp līderiem ir arī Sera Keneta Branas autobiogrāfiskais stāsts "Belfast" ("Belfāsta"), kas saņēmis sešas nominācijas.

Pa piecām nominācijām ticis režisora Pola Tomasa Andersona filmai "Licorice Pizza" un jaunākajai Džeimsa Bonda sērijas filma "No Time to Die" ("Nav laiks mirt").

BAFTA ceremonija šogad notiks 13. martā un to vadīs austrāliešu aktrise un komiķe Rebela Vilsone. BAFTA balvas šogad tiks pasniegtas jau 75. reizi.



Nominācijas galvenajās kategorijās.

Labākā filma:

"Belfast";

"Don't Look Up";

"Dune";

"Licorice Pizza";

"The Power of the Dog".

Labākā britu filma:

"After Love";

"Ali & Ava";

"Belfast";

"Boiling Point";

"Cyrano";

"Everybody's Talking About Jamie";

"House of Gucci";

"Last Night in Soho";

"No Time to Die";

"Passing".

Labākā filma svešvalodā:

"Drive My Car";

"The Hand of God";

"Parallel Mothers";

"Petite Maman";

"The Worst Person in the World";

Labākā animācijas filma:

"Encanto";

"Flee";

"Luca";

"The Mitchells vs the Machines".

Labākais režisors/režisore:

Elīms Kāns (Aleem Khan, filma "After Love");

Rjusuke Hamaguči (Ryûsuke Hamaguchi, filma "Drive My Car");

Odrja Divāna (Audrey Diwan, "Happening");

Pols Tomass Andersons (Paul Thomas Anderson, filma "Licorice Pizza")

Džeina Kempione (Jane Campion, filma "The Power of the Dog")

Žilī Dikurno (Julia Ducournau, filma "Titane")

Labākā aktrise:

Lady Gaga ("House of Gucci");

Alana Haima (Alana Haim, filma "Licorice Pizza");

Emīlija Džonsa (Emilia Jones, filma "Coda");

Renate Reinsve (Renate Reinsve, filma "The Worst Person in the World");

Džoanna Skalana (Joanna Scanlan, filma "After Love");

Tesa Tompsone (Tessa Thompson, filma "Passing").



Labākais aktieris:

Adīls Ahtars (Adeel Akhtar, filma "Ali & Ava");

Maheršala Ali (Mahershala Ali, filma "Swan Song");

Benedikts Kamberbačs (Benedict Cumberbatch, filma "The Power of the Dog");

Leonardo Dikaprio (Leonardo DiCaprio, filma "Don't Look Up");

Stīvens Greiems (Stephen Graham, filma "Boiling Point");

Vils Smits (Will Smith, filma "King Richard").

Visas BAFTA nominācijas atrodamas Britu kino un televīzijas akadēmijas mājaslapā.