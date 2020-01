BAFTA nominācijās dominē filma 'Džokers'

Otrdien, 7. janvārī, izziņoti kandidāti uz Lielbritānijas Kino un televīzijas mākslas akadēmijas (BAFTA) godalgām, žūrijai atklājot, ka uz lielāko balvu skaitu pretendē drāma "Joker" ("Džokers").

Režisora Toda Filipsa drāma "Joker" nominēta 11 balvām, arī labākās filmas kategorijā, bet Mārtina Skorsēzes darbs "The Irishman" ("Īrs") un Kventina Tarantīno "Once Upon A Time... In Hollywood" ("Reiz Holivudā") – katra desmit balvām.

Sema Mendesa lente "1917", kas nule kā saņēmusi "Zelta globusu" kā labākā drāma, nominēta deviņām balvām, arī labākās filmas kategorijā.

Uz BAFTA godalgām šogad pretendē visi "Oskara" favorīti, arī Tarantīno filmas zvaigzne Leonardo Di Kaprio un Renē Zelvēgere, kas drāmā "Judy" ("Džūdija") atveido aktrisi Džūdiju Gārlandi.

Balvu pasniegšanas ceremonija notiks 2. februārī.