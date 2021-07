Baltijas jūras dokumentālo filmu forumā prezentēs trīs jaunu latviešu filmu projektus

Noslēgusies pieteikumu atlase Nacionālā Kino centra rīkotajam Baltijas jūras dokumentālo filmu forumam (Baltic Sea Docs), kas norisināsies no 1. līdz 12. septembrim. Rīkotāju un starptautisku ekspertu komisija dalībai forumā atlasījusi 18 topošu dokumentālo filmu projektus no 17 valstīm. Tajā tiks prezentēti arī Lailas Pakalniņas, Kārļa Lesiņa un Staņislava Tokalova jauno filmu projekti.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums ir viens no nozīmīgākajiem Baltijas jūras reģiona dokumentālā kino industrijas pasākumiem. Filmu veidotājiem forumā ir iespēja iepazīstināt ar saviem projektiem potenciālos sadarbības partnerus un nozares profesionāļus, piedalīties ekspertu vadītās darbnīcās un semināros. Foruma filmu projektu tirgus un apmācības filmu veidotājiem notiks no 1. līdz 10. septembrim, pamatā tiešsaistes formātā.

Ik gadu Baltijas jūras dokumentālo filmu forumā piedalās aptuveni 150 kino profesionāļu: filmu režisori un producenti, filmu izplatītāji, starptautisku TV kanālu un kino fondu pārstāvji, kā arī filmu veidošanas konsultanti. Forumam var pieteikt filmu projektus, kuru veidotāji pārstāv Baltijas jūras reģiona, Kaukāza un Austrumeiropas valstis, vai projektus, kuros tematiski skartas šī reģiona aktualitātes. Šogad ekspertu komisija izvērtēja 95 projektu pieteikumus. 18 atlasītie filmu projekti top filmu studijās Armēnijā, Igaunijā, Krievijā, Somijā, Francijā, Gruzijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Zviedrijā, Ukrainā un citviet.

Forumā piedalīsies trīs filmu projekti no Latvijas: Putnubiedēkļi – režisores Lailas Pakalniņas skats uz dzīvnieku un cilvēku ceļu krustošanos Rīgas lidostā (producents Uldis Cekulis, VFS Films), Tēva bērni – režisora Kārļa Lesiņa personīgs stāsts par savu tēvu un viņa pieciem bērniem (producents Dominiks Jarmakovičs, Woodpecker Pictures), un Staņislava Tokalova filmas projekts Iestrēguši, ko režisors veido par savu vecmāmiņu, mammu un māsu – Latvijā dzīvojošas krievu ģimenes trīs paaudžu sievietēm (producents Guntis Trekteris, Ego Media).

Pirms savu projektu prezentācijām filmu tirgū foruma dalībniekiem būs iespēja tās noslīpēt un papildināt apmācībās pieredzējušu dokumentālā kino konsultantu un praktiķu vadībā. Pasniedzēju komandu vadīs foruma ilggadējie dalībnieki, dokumentālā kino konsultanti no Dānijas Mikaels Opstrups un Tue Stēns Millers. Kopā ar viņiem strādās montāžas režisors Fils Džandalijs no Zviedrijas, kinorežisore Salome Jaši (Gruzija), filmu izplatīšanas un tiesību jautājumu eksperte Gite Hansena (Šveice) un citi. Projektus vērtēs televīziju, filmu fondu un filmu tiesību kompāniju pārstāvji no dažādām valstīm (BBC (Lielbritānija), Al Jazeera (Katara), MDR (Vācija), Cat and Docs (Francija), Current Time TV (ASV), Latvijas Televīzija (Latvija), Docs Up Fund (Francija), YLE (Somija), TVP (Polija) u.c.).

Līdztekus filmu projektu tirgum no 7. līdz 12. septembrim forums plašākai publikai piedāvās starptautisku dokumentālo filmu programmu. Jaunāko filmu izlase tiks izrādīta kinoteātrī "K.Suns", savukārt portālā "www.filmas.lv" būs skatāma īpaša foruma 25 gadu jubilejas programma, kas būs pieejama bez maksas visā Latvijā. Jubilejas programmā "www.filmas.lv" būs apkopotas filmas, kuras savulaik prezentētas Baltijas jūras dokumentālo filmu forumā vēl tapšanas stadijā. Plašāka informācija par filmu programmu un gaidāmajiem seansiem tiks izziņota augusta sākumā.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums ir dibināts 1997. gadā Dānijā, un šogad tas norisināsies 25. reizi. Jau 17 gadus foruma mājvieta ir Rīga, kur to rīko Nacionālais Kino centrs ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu. Foruma norise atbalstīta arī Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “KultūrElpa” un Rīgas domes festivālu mērķprogrammā, ļaujot forumam turpināt būt par vadošo starptautisko dokumentālā kino industrijas pasākumu reģionā.