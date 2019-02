Braukt ar mašīnu, nopirkt dzīvokli, piedzemdēt. Saruna ar režisori Alisi Zariņu

Ceturtdien, 28. februārī, kinoteātrī "Kino Citadele" pirmizrādi piedzīvos publicistes, kinokritiķes, "sieviešu stendapa" komiķes, reklāmistes, dzejnieces, feministes un kinorežisores (sarakstu varētu turpināt vēl un vēl) Alises Zariņas debijas pilnmetrāžas filma "Blakus", kas vēsta par diviem jauniem cilvēkiem – Luīzi un Kasparu, kuri nejauši satiekas Jāņos un kopīgi uzsāk ceļu katrs pats pie sevis un viens pie otra. Filma veidota Latvijai gana neierastā žanrā, proti, "road movie", kur galvenā loma atvēlēta tieši ceļam – gan burtiskā, gan pārnestā nozīmē. Gaidot filmas nonākšanu uz ekrāniem, sarunājāmies ar Alisi – par pieaugšanu, auto vadīšanu, dzemdēšanu un, protams, kino.

Intervijā ar Aneti Konsti 2015. gadā pēc savas dokumentālās filmas "Pēdējais zvans" izrādīšanas tu izsacījies, ka esi dzīves posmā, kad jādomā, ko darīt tālāk, un gaidi iedvesmu nākamajam projektam. "Varētu pabraukāt pa Latviju un izdomāt, par ko veidot dokumentālo kino. Saka gan, ka, sasniedzot 30 gadu vecumu, jātaisa pirmā pilnmetrāžas filma vai arī jādzemdē. Dzemdēt es negribu," tu toreiz teici. Kāda vaina dzemdēšanai? Tev nepatīk bērni?

Drīzāk tas vairāk ir simbols nosacītai idejai par pieaugušo dzīvi. Man nepatīk mazi bērni tikai tad, kad viņi brēc kafejnīcās, kamēr es tur strādāju. Citu problēmu man ar viņiem nav.

Uztaisīt pilnmetrāžas filmu tāda bērnu spēlīte vien ir, bet bērnu dzemdēšana ir īstā atbildība?

Nē, nē, protams, nē. Mani jau viena producente savulaik brīdināja. Es teicu, ka gribu būt režisore, uz ko viņa man atbildēja: "Bet tu padomā! Vai nu bērni, vai režija." Tā, manuprāt, vis nav. Es zinu ļoti daudz sieviešu-režisoru ar bērniem. Protams, apvienot šīs abas lietas ir grūti.

Nesen klausījos sieviešu-operatoru sarunu, kuras runāja par to, ka problēma nebūt nav tas, ka nevar apvienot būšanu par māti un būšanu par mākslinieci vai filmas autori, bet gan tas, ka šīs lietas parasti sakrīt vienlaikus. Brīdis, kad tev nostabilizējas dzīve, lai varētu kļūt par vecāku, ir arī tas brīdis, kad profesionāli ir iespēja spert pirmo lielo soli.

Kāpēc tieši "road movie" kā žanrs ir izvēlēts tavam pirmajam lielajam solim? Kas šajā žanrā ir tāds, kā nav citos?

Pirmkārt, mēs gribējām paaiztikt tieši Latvijā žanriski vēl neaiztiktas lietas. Otrkārt, ceļš, manuprāt, ir diezgan pašsaprotama metafora sevis un kaut kādas jēgas meklējumiem. Kad sāku taisīt šo filmu, biju iztēlojusies, ka mēs vairāk noķersim tieši ceļa sajūtu, tomēr budžets, laiks un visa pārējā realitāte to nedaudz nogrieza. Tāpēc man gribētos uztaisīt vēl citu ceļa filmu, daļēji dokumentālu vai inscenētu, kur mēs vairāk izmantotu tieši vidi. Turklāt ceļš kā vide mani ārkārtīgi fascinē. Kad es braucu mašīnā uz priekšu, jūtos diezgan laimīga.

Galvenajai varonei ar automašīnu sākumā ir diezgan rezervētas attiecības. Kādas tās ir tev pašai?

(čukst) Man nav tiesību...

Tā jau man šķita. Neesi atmetusi ar roku domai tās kādreiz iegūt?

Nē. Tas man ir aizspriedums pašai pret sevi – man vienmēr ir šķitis, ka es glābju dzīvības, jo man nav tiesību, bet pamazām sāku pārdomāt un tam nobriest. Mēs ar otru scenāristi (Marta Elīna Martinsone – red.), taisot filmu, meklējām veidus un it kā pašsaprotamus soļus, kādā veidā cilvēki iesoļo tajā, ko uzskata par pieaugušo dzīvi. Braukt ar mašīnu, nopirkt dzīvokli, piedzemdēt. Man laikam vienmēr ir šķitis, ka esmu pārāk neklātesoša fiziskajā pasaulē, lai to visu darītu, bet nu sāku saprast, ka tas nav tik grūti, kā man likās.

Filmas pieteikumā rakstīts, ka "Blakus" ir kino, kas saglabā vieglumu un cilvēcību, taču izvairās no klišejām vai ikdienišķības. Kas ir tās klišejas, kurās mēs esam iestrēguši un no kurām būtu jāizvairās?

Šajā gadījumā tas vairāk ir attiecināms uz kino veidošanu. Ir lietas, kuras kino vienmēr ņem no dzīves, izmanto visvairāk pierastos un vienkāršākos risinājumus, stereotipus utt. Ir ārkārtīgi grūti jebkādu romantisku attiecību stāstu stāstīt, maksimāli izvairoties no miljons reižu jau dzirdētām un redzētām lietām, jo – būsim godīgi – dzīvē šie sižeti diezgan izteikti atkārtojas, bet ir lieliski un unikāli, jo notiek ar mums. Filmu varoņiem nav šādu privilēģiju, tāpēc kino ir jāmeklē citi veidi, kā uz to paskatīties. Taču es nevaru garantēt, ka mēs no tā visa esam izvairījušies.