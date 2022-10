'Es zinu, kā rīkoties X stundā!' Saruna ar aktrisi, režisori un zemessardzi Ingu Tropu

saturs

Aktrise un teātra režisore Inga Tropa dzimusi virsnieka ģimenē Murmanskā. Kopš kara sākuma Ukrainā viņa domājusi par Putina likvidēšanu un iestājusies Zemessardzē. Laikmeta garam atbilst arī Ingas jaunākie darbi. Mitoloģiskajā trillerī "Upurga" viņa pārvēršas par zvēru, bet izrādē par Donbasu "Sliktie ceļi" – cīnās par savu dzīvību un kļūst par slepkavu, tikmēr viņas veidotais iestudējums "Naži vistās" stāsta par vecās pasaules bojāeju un jaunas dzimšanu.

Sezonas sākumā Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis ar lepnumu paziņoja: "Divas teātra aktrises ir iestājušās Zemessardzē: Marija Linarte un Inga Tropa. Tā ir pati cienījamākā pozīcija!"

Ingai Tropai izdevās atrast laiku sarunai ar "Delfi" pirms "Naži vistās" pirmizrādes Nacionālajā teātrī, filmas "Upurga" iznākšanas kinoteātros un Zemessardzes pamatapmācības pabeigšanas, turklāt pašā intensīvākajā mēģinājumu periodā JRT izrādei "Sarunas par seksu", kurā Inga Tropa darbojas kā aktrise.

Inga Tropa – trauslas miesasbūves, ar stingru skatienu zilajās acīs – uzmanīgi ieklausās uzdotajos jautājumos, un katra atbilde ir vienlaikus gan režisores, gan aktrises prasmju apliecinājums, taču cilvēcības pilna. Visas minētās lomas viņai izdodas harmoniski un ražīgi apvienot savā dzīvē.

Kara sākumā tava teātra kolēģe Marija Linarte intervijā "Delfi" stāstīja, ka kopā ar citām aktrisēm piedalījusies rituālā – ar adatām sadūrusi Putina vudū lellīti. Vai tu tajā piedalījies?

Nē, es par to neko nezināju. Kad viss šis murgs sākās, man bija intensīvs mēģinājumu process Raiņa "Jāzeps un viņa brāļi" iestudējumam. Es biju pārgurusi, taču vienalga nevarēju aizmigt līdz rītam – visu laiku telefonā ritināju ziņas par Ukrainu.

Kaut kur piektajā bezmiega naktī sakravāju ārkārtas gadījumu somu – saliku pirmās nepieciešamības mantas. Un pilnā nopietnībā galvā pārdomāju visas iespējas, kā varētu tam briesmonim piekļūt tuvu klāt, lai... Jā, ja man būtu iespēja viņu nogalināt, es to izdarītu, pat ja tas maksātu man dzīvību. Pēc kāda laika, kad pirmais šoks bija pārvarēts, es izanalizēju situāciju un mazliet nomierinājos, saprotot, ka ne jau Putins viens pats to visu uzsāka.

Uzaicinājums uz interviju sakrita ar tavām apmācībām Zemessardzē.

Jā, es tikko pabeidzu Zemessardzes pamatapmācību. Noslēguma posms bija astoņas dienas mežā. Tas ir pirmais solis. Jāiet tālāk.

Foto: Māris Morkāns

Kā tas izpaužas attiecībā uz sievietēm? Vai tev bija jāatbilst noteiktām fiziskām prasībām?

Zemessardzes mājaslapā ir aprakstīti visi nepieciešamie normatīvi atbilstoši konkrētam vecumam, un tie ir nošķirti vīriešiem un sievietēm – viss loģiski. Protams, vajadzēja ar sevi pastrādāt, tā ir iziešana ārpus komforta zonas, taču nekas neiespējams un pārdabisks. Ļoti svarīga ir motivācija, kāpēc es vispār to daru. Viss ir galvā. Ja tu vari atbildēt, kāpēc, tad smagā soma un neierastie uzdevumi nešķiet neizpildāmi – vari pārvarēt jebkuru situāciju.

Vai tava motivācija parādījās šogad vai jau agrāk?

Manā situācijā tas visdrīzāk jau ir ierakstīts ģenētiskā līmenī, jo es taču esmu dzimusi armijnieka ģimenē Murmanskā. Tos laikus gan neatceros, mēs atgriezāmies Latvijā, kad biju pavisam maziņa, bet vecāki par to ir stāstījuši – viņiem tas bija laimīgākais brīdis dzīvē, pats kopdzīves sākums, bet es biju lielas mīlestības un kaislības auglis.

Starp citu, mana pirmā apzinātā izvēle par ko kļūt, kad izaugšu, bija kara žurnālista profesija karstajos punktos. Es tam ļoti nopietni gatavojos, bet tad mani sevī ievilka teātra pasaule. Par karu uz laiku aizmirsu. Kad sākās pandēmija, teātris bija slēgts, un es iedomājos, ka varētu paplašināt savu zināšanu un prasmju klāstu. To jomu vidū, kuras izskatīju, bija policijas koledža vai robežsardze. Taču pēc tam sākās aktīvs filmēšanās process – viena filma, otra, trešā, ceturtā... Un es atkal aizmirsu par šiem plāniem.

Galīgais lēmums par dienestu Zemessardzē, protams, nobrieda 24. februārī. Mani draugi un paziņas aktīvi pieslēdzās palīdzēt ukraiņiem, kāds aizbrauca izvest cilvēkus no karadarbības zonas, bet es aizdomājos, ko darīšu, ja karš ielauzīsies šeit, Latvijā? Tīri pragmatiski spriedu, ka šobrīd savā ģimenē esmu fiziski spēcīgākā, tātad mans pienākums ir parūpēties par tuviniekiem.

Es neesmu no tiem, kas bēgs no problēmām, kritīs panikā un atļaus kādam ar slimām fantāzijām apveltītam cilvēkam diktēt man priekšā, kā dzīvot pašas mājās. Esmu gatava stāties ceļā tankiem, taču saprotu, ka tam vajadzīgas zināšanas un iemaņas. Tāpēc bez jebkādām šaubām pieteicos Zemessardzē, izgāju atlases procedūru un iestājos bataljonā.

Foto: Andrejs Strokins

Vai vari pastāstīt, ko dienests nozīmē tīri sadzīviski – vai jums bija atsevišķas telpas sievietēm, cita forma un līdzīgas nianses?

Atsevišķu zonu sievietēm gan tur nebija. Visiem tiek uzdoti kopīgi uzdevumi, kas jāizpilda. Katrā posmā parādās jauni izaicinājumi. Galvenais princips Zemessardzē ir kolektīva rīcība. Kolektīvs ir tik stiprs, cik stiprs ir tā vājākais posms. Mūsu individuālistu laikā tas ir diezgan liels izaicinājums, taču arī veselīgs dzīves princips. Pieņemsim, ka tu esi kaut ko izdarījis ātrāk, labāk visu sapratis, bet ko tālāk? Rezultāts ir atkarīgs no kopējiem pūliņiem.

Pakāpeniski veidojas tāds iekšējais mikroklimats, kas, pēc manas pieredzes, apvieno ļoti dažādus cilvēkus – ar atšķirīgiem vecumiem, profesijām, amatiem un dzīves uzskatiem. Viņiem ir kopīgas un ļoti dziļas vērtības, mīlestība pret savu zemi, kuru viņi gatavi aizsargāt, apzinoties, ka ārkārtas situācijā var nākties ziedot dzīvību. Tas ir stāsts par neticamu cilvēcīgumu, spēju panākt kompromisu pašam ar sevi, atbalstīt vienam otru. Komandas darbā tiek novērtēts gan sieviešu, gan vīriešu spēks, zināšanas un prasmes. Tās papildina cita citu, lai veiksmīgi izpildītu kopīgo uzdevumu.

Vai šī attieksme būs tikpat labvēlīga arī valsts aizsardzības dienesta apstākļos?

Nezinu. Manuprāt, šobrīd tas nāks par labu visiem – palīdzēs savest kārtībā galvu un uzturēt sevi labā fiziskā formā. Mēs nedzīvojam noslēgtā ideālajā pasaulē – nekad nevar izslēgt, ka kaimiņš piepeši sajuks prātā un izlems, ka viņam ir atļauts pārkāpt visas cilvēcības robežas. Un tad ir jābūt spējīgiem par sevi pastāvēt, zināt, kā rīkoties smagā situācijā. Nevar visu laiku gaidīt, ka kāds ieradīsies tevi glābt – arī pašam jāiegulda savi spēki...

JRT iestudējumā "Sliktie ceļi", kas stāsta par militāro konfliktu Ukrainas austrumos, tava varone cenšas apmānīt varmāku, kurš tur viņu gūstā, bet pēc tam, kad varmāka ir zaudējis modrību, viņu nogalina. Kādu tu redzi robežu, aiz kuras ir ļauts nogalināt?

Tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Varam ļoti plaši filozofēt, taču, kad nonāc reālā kaujas laukā, reālās situācijās uz dzīvības un nāves robežas, to izjutīsi pavisam citādi, dominēs izdzīvošanas instinkts... Visa skaistā filozofēšana vienā mirklī var sabrukt. Zemessardzes mācību laikā es piedzīvoju veselu izjūtu spektru – gan bailes, gan vēlmi dzīvot, gan iekšējā zvēra atmošanos, kas glābiņa dēļ ir gatavs cīnīties līdz galam. Es ļoti negribētu šādus brīžus piedzīvot reālajā dzīvē. Neviens nezina, kā cilvēks rīkosies, ja nedēļām ilgi nebūs gulējis un cietis badu un aukstumu. Ukrainas karš parāda, cik dažādi cilvēki rīkojas kritiskā situācijā...

Izrādē "Sliktie ceļi" mana varone kļūst par slepkavu. Viņa līdz pēdējam cenšas manipulēt ar situāciju, cīnīties par cilvēcību, lai abi paliktu dzīvi, taču beigās saprot, ka šādos apstākļos izdzīvot var tikai viens no viņiem. Vai nu tevi iznīcinās, vai arī tu pats... Neskatoties uz manu humānismu, es bez liekām ilūzijām saprotu, ka, lai aizsargātu savas vērtības, dzīvību, brīvību, mīlestību, izaugsmi, nevis degradāciju – jā, ja vajadzēs, es domāju, ka spēšu nogalināt. Un tam ir vajadzīgas iemaņas, lai rīkotos ātri, veikli, apzināti.

Foto: Kadrs no filmas

Mistikas trillerī "Upurga" tava varone dabas spēku ietekmē burtiski pārvēršas par zvēru. Šībrīža situācija nereti cilvēkos atmodina viszemākos instinktus. Vai nākas aizdomāties par to, kā saglabāt sevī cilvēcību?

Tas ir koks ar diviem galiem. Filmā "Upurga" mēs redzam šī koka otru galu – esam tik ļoti atrauti no dzīvās dabas un iegrimuši komforta zonā, ar visām iespējamajām ierīcēm, esam sajutušies kā Zemes pavēlnieki un aizmirsuši, ka visi esam šīs dabas sastāvdaļa, un daba ir krietni stiprāka par mums. Esam apjukuši un vairs nesaprotam paši sevi, neizmantojam savus iekšējos resursus, attiecīgi – nespējam nobriest. Nenotiek nekāda iniciācija, kā filmas varoņiem, kuri nokļuvuši mežonīgā un nekontrolējamā dabas teritorijā, nonākuši pie spēcīgas dzīvnieciskas enerģijas avota – un tā nav nedz slikta, nedz laba, vienkārši resurss, ko jāprot izmantot savā labā.

Sava iekšējā zvēra apzināšanās ir daļa no nobriešanas procesa. No tās nevajag izvairīties, bet saprast, kā to kontrolēt. Neraugoties uz visu civilizācijas progresu, mēs joprojām maz zinām par savu iekšējo būtību. Domāju, ka tie cilvēki, kas nav izgājuši cauri pašizziņas un nobriešanas procesam, kritiskās situācijās kļūst par briesmoņiem, kuri reālajā dzīvē var pastrādāt pašas neiedomājamākās zvērības pret citiem cilvēkiem.

Tie cilvēki, kas iepazinušies ar savu tumšo pusi, ir cilvēki ar atvērtu sirdi. Viņi ārēji var izskatīties draudīgi, bet nevienam nedarīs pāri, ja vien nenonāks situācijā, kad būs spiesti aizstāvēt savu zemi. Un, gluži pretēji, ir cilvēki, kurus saucu par čivavām: viņi no visa baidās, taču izliekas, ka ir ļoti draudīgi – trin zobus, rej un metas visiem virsū. Manā izpratnē Putins ir tieši šāds čivava. Lai šo sunīšu saimnieki neņem ļaunā – es to saku par cilvēkiem.

Kādas ir tavas attiecības ar dabu – vai atradīsi ceļu ārā no purva?

Esmu uzaugusi lauku apvidū, kur nespēlējos ar mantām, bet pēc brokastīm metos klaiņot pa mežiem un pļavām, staigāju no vienas mājas uz nākamo, klausījos to iemītnieku – vecāku cilvēku – stāstos, vecāki mūždien nevarēja mani atrast. Daba man vienmēr bijusi svarīga un tuva. Protams, studijas un darbs pilsētā šo saikni ir vājinājuši, taču, kad ir iespēja doties dabā – cenšos to izmantot. Daba ir labākais terapeits: kad jāsaved kārtībā domas – dodos pārgājienā uz vairākām dienām.

Kad filmējāmies "Upurgā", cēlāmies trijos četros no rīta, grimējamies un pa dubļiem ar džipiem traucāmies uz lokācijām, pēc tam vēl kilometru kājām pa visiem tiem dubļiem, visu dienu filmējāmies, naktī atgriezāmies atpakaļ. Varētu šķist, ka tīrās šausmas, bet pēc piecām filmēšanas dienām, kad viss bija galā, es biju dziļi nelaimīga, ka vairs ilgāk nevarēšu piedzīvot šo īpašo transformējošo notikumu savā dzīvē.

Tīklā "Facebook" jūs ar Mariju Linarti reklamējat patriotiskās audzināšanas portālu "Satori". Kā tu sev definē patriotismu?

Šodienas kontekstā mums ir jāpārdomā šī jēdziena izpratne. Teiksim, Zemessardzes mācību laikā es redzēju, ka cilvēkus vada īsts patriotisms... Kad visus pārbaudījumus izturējis cilvēks saka, ka varbūt viņš nav nemaz tik spēcīgs, bet ir gatavs uz visu, pat ziedot dzīvību, lai aizsargātu savas vērtības, zemi, brīvību – tas arī ir patriotisms...

Kas būtu jāaizsargā vispirms – zeme vai cilvēki, bērni?

Protams, ka svarīgākais ir cilvēks. Taču, ja mēs atļausim slimiem cilvēkiem iebrukt svešā zemē – viņi neapstāsies, kamēr nebūs paņēmuši visu – pašlepnumu, identitāti, bērnus. Viņiem ir stingri jānorāda robežas: šī ir mana zeme. Iztēlojies, ka blakus kaimiņos ir divas mājas. Vienā mājā saimnieks visu savedis kārtībā, aprūpē un uzlabo savu mitekli, bet tad atnāk kaimiņš un pasaka – te dzīvošu es! Kāpēc?

Taču es saprotu, ka, ja mans dēls būtu mazs, tad kara gadījumā visdrīzāk es primāri domātu par to, kā būt viņam blakus un viņu aizsargāt, nodot viņam visas zināšanas, vērtības, pat ja nāktos aizbraukt tālu projām, jo bērni ir mūsu turpinājums...

Dēls nav jautājis, ko darīt, ja mamma ies bojā?

Reiz viņš teica: mammu, tu esi man devusi tik daudz mīlestības, bet es jau esmu pietiekami liels – tu vari mierīgi darīt savas lietas... Es redzēju, ka viņam ir milzu cieņa pret manu lēmumu. Savos 13 gados viņš jau ilgāku laiku darbojas Jaunsardzē. Viņam ir sapratne, ka pats var noteikt savu dzīvi. Man vēl būtu viņš jāpārliecina, ka viņam pats svarīgākais ir izdzīvot, izaugt, mācīties, un tikai pēc tam kā pieaugušajam ar saviem spēkiem, zināšanām un resursiem turpināt manu ceļu.

Vai patriotisms ir pietuvināts nacionālismam?

Manā skatījumā arī nacionālisms ir ļoti svarīgs. Taču, tāpat kā ar visu pārējo, ir jāseko līdzi, lai tas nepārvēršas par fanātismu – tas gan ne pie kā laba nekad nenoved, bet kļūst par briesmīgu ieroci, lai šķeltu un iznīcinātu. Ja raugāmies no mākslas pozīcijām, tad lepoties ar nacionālajām vērtībām, zināšanām, kultūras mantojumu, sākot ar tautasdziesmām un pasakām, ir ļoti pareizi. Tas padara tevi īpašu, izceļ tavu individualitāti pasaules kontekstā. Taču vienlaikus jābūt atvērtiem, lai pieņemtu citu kultūru impulsus kā vienlīdz vērtīgus – iepazītos un iedvesmotos. Ja tas strādā šādi, tad nacionālisms ir veselīgs. Tu lepojies ar savu, bet nenoslēdzies un nekļūsti par fanātiķi.

Te man atkal nāk prātā Zemessardze – tu esi daļa no komandas, gan pasaules mērogā, gan vietējā. Nedrīkst aizmirst, ka mūsu planēta ir vienīgā vieta, kur visi varam dzīvot savā daudzveidībā. Protams, cilvēki no Āfrikas vienmēr būs atšķirīgi no latviešiem, bet savstarpējā sadarbībā varam padarīt savu dzīvi skaistāku. Varbūt tas skan naivi un ideālisma pilni, taču es tam ticu.

Filmā "Upurga" uzskatāmi parādīts, cik tālu no sevis, dabas un dabiskas mijiedarbības pēdējā laikā esam aizgājuši – nošķīrušies, apjukuši, apmaldījušies. Un tas arī ir mūsu problēmu pamatā. Tehnoloģiju jomā esam evolucionējuši, taču cilvēciski piedzīvojam degradāciju. Ceru, ka mums pietiks prāta neradīt pašiem sev tik sarežģītas situācijas, no kurām nespējam tikt ārā.

Foto: Kadrs no filmas

Kā karš ir mainījis tavu attieksmi pret krieviem, krievu kultūru un Krieviju?

Burtiski pandēmijas priekšvakarā es Maskavā un Sanktpēterburgā filmējos pie režisora Alekseja Učiteļa filmā "Cojs" – atveidoju milicijas darbinieci, ar kuru Jevgeņija Ciganova autobusa šoferim bija mīlas romāns. Tā bija mana pirmā lielā starptautiskā kinopieredze... Man ir saglabājušies kontakti ar dažiem krieviem, kaut gan, protams, to ir palicis mazāk.

Es protu nošķirt slimu sistēmu un cilvēkus. Jā, ir cilvēki, kas ir salūzuši, apmaldījušies, nobijušies un padevušies šai necilvēcīgajai sistēmai. Taču ir arī tādi, kas palikuši ārpus sistēmas vai maksimāli cenšas no tās distancēties. Tas ir jāspēj saskatīt. Nevar visus likt vienā grozā.

Tieši tāpat nedrīkst noliegt krievu kultūras radītās vērtības, taču svarīgi redzēt, kas, kā un ar ko prasmīgi manipulē. Un jau atkal nevar visus likt vienā grozā šādas greizas sistēmas dēļ. Ir jāspēj nošķirt, citādi paši kļūsim tikpat atpalikuši...

Pandēmijas un kara laikā JRT mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis regulāri publicē "Facebook" visai skarbus secinājumus par Latvijas sabiedrības stāvokli. Tavuprāt, kā tas ir mainījies krīzes periodā?

Katra krīze uzskatāmi parāda, kas "lācītim vēderā". Kamēr viss ir mierīgi, daudzas nebūšanas veiksmīgi turpina pastāvēt slēptā veidā. Mēs pat iedomāties nevarējām visus šos melus, kas tika pakāpeniski vairoti mums apkārt... Taču skaidrs, ka kādā brīdī viss nāk uz āru. Man jau pandēmijas laikā bija interesanti vērot cilvēkus un sevi, kādus domāšanas procesus tas veicina.

Tu vakcinējies bez šaubīšanās?

Jā. Protams, man bija pārdomas par nepieciešamību, es aktīvi pētīju visu informāciju. Ja dzīvotu dziļos laukos un ne ar vienu īpaši nekomunicētu, iespējams, netaisītu poti. Taču man vajadzēja strādāt. Es redzēju, cik daudz cilvēku nomira, bet manā lokā daudzi izslimoja smagā formā. No manas puses būtu bezatbildīgi nevakcinēties. Ja tev ir tiesības riskēt ar sevi, tad kā tu skatīsies cilvēkiem acīs, ja inficēsi tuviniekus vai kolēģus?

Ja atgriežamies pie krīzes, tad sabiedrības uzvedības novērojumi manī raisa salīdzinājumu ar tāda cilvēka saslimšanu, kurš ilgi nav rūpējies par savu veselību, un beigās tā ir sabrukusi, bet šobrīd iestājies drudža periods – smags, taču, ja to izdosies pārvarēt, sekos atveseļošanās. Es ļoti ceru, ka nebūs lielu satricinājumu.

Man nav raksturīgi sēdēt un trīcēt, gaidot, kad kaut kāds psihopāts ar raķetēm iznīcinās visu, aprokot mūsu cerības, mīlestību, brīvību, centienus padarīt sevi labākus. Jāsaprot: jā, tas ir iespējams, taču neatceļ to, ka no rīta mostos ar pateicību par katru nodzīvoto dienu, pārliecinoties, ka esmu dzīva, vesela, mani locekļi kustas – tātad katru dienu varu paveikt daudz skaistu darbu kopā ar labiem cilvēkiem.

Tagad tu droši vien skaidri zini, ko darīsi X stundā?

Jā. Zemessargiem ir pilnīgi skaidra atbilde uz šo jautājumu. Man ir precīzs plāns, ar ko paliks mans bērns, bet es pati pēc komandiera pavēles došos uz savu bataljonu vai pildīšu konkrētus uzdevumus.