Festivāls '2Annas' izsludina kino lekciju ciklu 'Kosmoss'

Rīgas Starptautiskais īsfilmu festivāls "2Annas" aicina uz kino lekciju ciklu "Kosmoss", kas norisināsies no 8. oktobra līdz 14. janvārim Kaņepes kultūras centrā. Četros vakaros kino eksperti Viktors Freibergs, Sergejs Timoņins, Signe Birkova un Edmunds Jansons atraktīvā stāstījumā iepazīstinās klausītājus ar kosmosa, citplanētiešu un starpgalaktiskās ceļošanas attēlošanu kino klasikas filmās, animācijā, eksperimentālajā kino, kā arī TV seriālos, portālu "Delfi" informē festivāla pārstāve Agnese Krastkalne.

24. Rīgas Starptautiskā īsfilmu festivāla "2Annas" tēmas "Kosmoss" ietvaros tiks izrādītas filmas, kuras dažādos veidos apskata ārpus planētas zemes eksistējošas parādības, tāpat tiks aktualizēti jautājumi gan par citplanētiešu eksistenci, ceļošanu laikā, melnajiem caurumiem, gan to, kā mikrokosmosā notiekošās parādības atspoguļo makrokosmosu. "2Annas" piedāvās skatītājiem īsfilmas, kuras šos jautājumus apspēlē inovatīvos, bet joprojām viegli uztveramos un oriģinālos īsfilmu stāstos. Festivāls norisināsies no 2020. gada 10. līdz 16. februārim.

8. oktobris, pulksten 19.00, Kosmoss un kino klasika – lektors, kinozinātnieks Viktors Freibergs

"Sci-fi žanrs kino nav nekas jauns"

Jau no pašiem kino pirmsākumiem režisorus aizrāva doma par citu pasauļu konstruēšanu. Izcilākais no viņiem bija Žoržs Meljess (Georges Méliès), kurš uzņēma neskaitāmas filmas par ceļojumiem kosmosā. Pazīstamākā no tām ir "Ceļojums uz Mēnesi" (Levoyage dans la lune). Viņš arī tiek pamatoti uzskatīts par zinātniskās fantastikas tēvu kino, taču Meljess nebija vienīgais šī žanra pārstāvis, bet par to vairāk uzzināsim lekcijā.

5. novembris, pulksten 19.00, Kosmoss un mazbudžets – režisore Signe Birkova

"Ups! Viņi nejauši nofilmēja monstru no citas planētas!"

Šekspīra līmeņa traģēdijas citplanētiešu kuģī; nāciju pakļaušana ar neatpazīstamiem preparātiem un psihotropiem ieročiem, baisas iemiesošanās vīriešos un mājdzīvniekos, pelēkās vielas pārņemšana un kā ar to visu tikt galā – par to vēstīs lekcija "Ups! Viņi nejauši nofilmēja monstru no citas planētas!".

Lekcija būs vēstījums, kā lieli stāsti par bezgalīgo kosmosu un tā slidenajiem iemītniekiem ir nofilmēti ar pazemīgi maziem budžetiem. Lekcija būs mentāls un vizuāls ceļojums "lo-fi sci-fi" spilgtākajos piemēros kinovēsturē (fokusējoties uz 20. gs. 50. gadiem) un to, kā versijas par citplanētiešiem, lidojošiem šķīvīšiem un citu planētu sazvērestībām nejauši izvērtās par kinovalodas un kreatīvo robežu paplašināšanas izvirdumu.

10. decembris, pulksten 19.00, Kosmoss un seriāli – lektors, kino blogeris Sergejs Timoņins

TV seriāli mūsdienās ieņem aizvien būtiskāku lomu audiovizuālajā žanrā. Lekcijā tiks apskatīti piemēri no tādiem seriāliem kā "Star Trek", "Battlestar: Galactica", "Farscape", "Babylon 5", "Futurama".

No "Star Trek" un "Battlestar: Galactica" līdz "Farscape", "Babylon 5", "Battlestar Galactica" (atkal) un pat "Futurama" – cilvēku alkas pēc kosmosa dzīlēm ir neizsmeļamas, bet to manifestācijas allaž ir sakņojušās attiecīgā laika sociālģeopolitiskajos procesos. Īpašajā lekcijā no "Kino Kults" līdzdibinātāja Sergeja Timoņina uzzināsiet, kādēļ atbildes uz kosmosa jautājumiem pirmkārt ir jāmeklē mūsos pašos.

Ieteicamais vecums apmeklētājiem: 16+

14. janvāris, pulksten 19.00, Kosmoss un animācija – lektors animācijas filmu režisors Edmunds Jansons

Biļetes uz lekcijām iespējams iegādāties iepriekšpārdošanā www.bezrindas.lv. Biļetes cena uz vienu lekciju iepriekšpārdošanā 5 eiro, pasākuma dienā – dārgāk.