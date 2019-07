Foto: No burvju puikas līdz FIB aģentam. Danielam Redklifam – 30

Šodien, 23. jūlijā, apaļu jubileju, proti, 30 gadu dzimšanas dienu svin britu aktieris Daniels Redklifs, kurš pasaules slavu iemantoja ar galveno lomu Harija Potera filmu sērijā.

Redklifs piedzima Londonā, britu literārā aģenta Alana Džordža Redklifa un viņa sievas, ebrejietes Marsijas Džanīnas Grešamas Jākobsones ģimenē. Viņa māte strādāja par kastinga aģenti, tāpēc kino jomā zēns debitēja jau 10 gadu vecumā, atveidojot televīzijas filmā Deividu Koperfīldu jaunībā. Drīz pēc tam viņš nonāca jau uz lielā ekrāna, 2001. gadā filmējoties spiegu trillerī "The Tailor of Panama" kopā ar Pīrsu Brosnanu un Džeimiju Lī Kērtisu. Taču jau pirms šīs filmas nonākšanas uz ekrāniem bija zināms, ka viņš atveidos galveno lomu nu jau par kulta filmām kļuvušajā Harija Potera sāgā.

Tiesa, pats Redklifs no mūžīgās pielīdzināšanas Harijam Poteram mēģina distancēties. Viņa nākamā lielā loma pēc Harija Potera bija 2012. gada gotiskajā šausmu trillerī "The Woman in Black", kurā viņš atveidoja atraitni advokātu un tēvu, kurš tiek ierauts pārdabiskos un biedējošos notikumos. Un tajā pašā gadā viņš vadīja arī populāro televīzijas komēdijšovu "Saturday Night Live". 2012. gadā viņš arīdzan uzsāka darbu britu televīzijas projektā ar nosaukumu "Doctor's Notebook", kas tika veidots pēc Mihaila Bulgakova darba "Jauna ārsta piezīmes".

Kā citas nozīmīgas Redklifa lomas izceļamas bītniku dzejnieks Alens Ginsbergs 2013. gada filmā "Kill Your Darlings", Viktora Frankenšteina asistents Igors 2015. gada fantāzijas filmā "Victor Frankenstein", līķa Manija loma 2016. gada komēdijdrāmā "Swiss Army Man", tehnoloģiju ģēnijs Valters Mabrijs 2016. gada trillerī "Now You See Me 2" un FIB aģents Neits Fosters 2016. gada trillerī "Imperium".

Līdztekus aktiera karjerai Redklifs iesaistās labdarības kampaņās, kas veltītas, piemēram, smagi slimu bērnu aprūpei un LGTBQ kopienas tiesību aizstāvībai.