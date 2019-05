Foto: Šarlote Geinsbūra un Havjers Bardems atklāj 72. Kannu kinofestivālu

Otrdien, 14. maijā, Francijas Rivjēras pilsētā oficiālā ceremonijā spāņu aktieris Havjers Bardems un franču aktrise Šarlote Geinsbūra atklāja 72. Kannu kinofestivālu, kurā šogad par prestižo "Zelta palmas zaru" kopumā sacentīsies 21 filma.

12 dienu kinomaratonu aizsāka ASV režisora Džima Džārmuša zombijfilma "The Dead Don't Die" ("Mirušie nemirst"). Melnajā komēdijā redzama virkne spilgtu aktieru un arī dziedātāju, no kuriem daļa Džārmuša filmās piedalījušies jau iepriekš – Tilda Svintone, Bils Murejs, Ādams Draivers, Stīvs Bušemi, Igijs Pops, Toms Veits, Selēna Gomeza un citi. Filma vēsta par mierīgas mazpilsētas dzīvi, ko pēkšņi satricina zombiju iebrukums.

Šogad festivāla sadaļā "Directors' Fortnight" piedalās arī Latvija ar Jura Kursieša psiholoģisko drāmu "Oļegs", kas ir trešā pilnmetrāžas spēlfilma Latvijas vēsturē, kas piedalās prestižajā kinofestivālā. Filmas pamatā ir patiess stāsts par Latvijas nepilsoni, pēc profesijas miesnieku, kurš devies labākas dzīves meklējumos – strādāt gaļas kombinātā Beļģijā. Pavisam drīz galvenais varonis nokļūst bezcerīgā situācijā, jo viņa dzīvi sāk kontrolēt poļu noziedznieku banda. Psiholoģiskā spriedze spiež galveno varoni pieņemt lēmumu par bēgšanu, kas sākumā šķiet neiespējama. Festivālā tā piedzīvos pasaules pirmizrādi 17. maijā, savukārt Latvijā tā būs skatāma rudenī.

Kannu starptautiskais festivāls ir viens no svarīgākajiem notikumiem pasaules kinodzīvē, un šogad tas notiek no 14. līdz 25. maijam. Starp festivāla dalībniekiem ir virkne izdaudzinātu kinomeistaru – Džims Džārmušs, Kventins Tarantino, Pedro Almodovars, brāļi Dardēni, Kens Loučs, Ksavjē Dolans, Terenss Maliks un citi. Kannu galvenā konkursa filmas vērtēs žūrija, kuru vada režisors Alehandro Gonsaless Injaritu, un festivāls uzsver, ka žūrijā strādā astoņi kinoprofesionāļi no četriem kontinentiem – četri vīrieši un četras sievietes, septiņu dažādu tautību pārstāvji.