Foto: 'Splendid Palace' nosvinēta 'Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi' pirmizrāde

Trešdien, 31. janvārī, kinoteātrī "Splendid Palace" pirmizrādi piedzīvoja režisora Edmunda Jansona animācijas filma "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi", kas ir Luīzes Pastores grāmatā bērniem "Maskačkas stāsts" balstīts stāsts par drosmi, draudzību un vasaras piedzīvojumiem.

Pirmizrādes viesiem bija iespēja klātienē sastapt un aprunāties ar filmas radošo grupu – režisoru Edmundu Jansonu, mākslinieci Elīnu Brasliņu, scenārija autori Līgu Gaisu, producenti Sabīni Andersoni, kā arī aktieriem, kuri ierunājuši lomas filmā – Andri Keišu, Gati Gāgu, Kasparu Znotiņu, Baibu Broku, Noru Džumā, Eduardu Olektu, Eduardu Zilbertu, Māru Liniņu u. c.

Neparasta draudzība un ticība brīnumiem, slepens plāns un pakaļdzīšanās, mazo drosme, kad lielajiem vienalga – to visu piedzīvo Rīgas centra puika Jēkabs, kurš vasaras brīvlaikā ciemojas vienā no Rīgas noslēpumainākajiem rajoniem – Maskačkā – pie savas neciešamās māsīcas Mimmi. Taču viņiem ir lemts kļūt par labiem draugiem un kopā ar Maskačkas runājošajiem suņiem glābt apkaimes parku, kuru uzņēmējs Rausis grasās pārvērst par bezpersonisku debesskrāpju kvartālu. Neticami piedzīvojumi var sākties! Latvijas simtgades vērienīgākā animācijas filma ir aizraujošs piedzīvojumu stāsts par neparastu draudzību starp runājošiem suņiem un bērniem, kuri tic brīnumiem un nebaidās uzdrīkstēties.

No 1. februāra filma būs skatāma Rīgas kinoteātros "Kino Citadele", "Splendid Palace", "Multikino", "Cinamon Alfa", "Kino Bize", Jūrmalas kinoteātrī "Star Cinema" , Liepājas kinoteātrī "Cinamon Balle", Ventspils kinoteātrī "RIO", Siguldas kinoteātrī "Kino Lora", Valmieras kinoteātrī "Gaisma/3D Cinema" un Daugavpils kinoteātrī "Silverscreen Daugavpils". No 2. februāra filmu varēs skatīties arī kinoteātrī "KSuns" Rīgā, Talsu kinoteātrī "Auseklis" un Cēsu Vidzemes koncertzālē, no 3. februāra – Madonas kinoteātrī "Vidzeme" un Smiltenes kinoteātrī, 4. februārī – Latgales vēstniecībā "Gors" Rēzeknē, bet no 8. februāra – Kuldīgas kultūras centrā.

Tāpat no 8. februāra filma būs pieejama arī dublētā versijā krievu valodā. Savukārt filmas radošā komanda jau tūlīt pēc pirmizrādes posīsies ceļā un dosies izbraukumos, lai tiktos ar skatītājiem Latvijas kinoteātros.

Vairāk informācijas par filmu un seansiem, kā arī treileris un "Runājošo suņu dziesma" meklējami filmas mājaslapā runajosiesuni.lv.