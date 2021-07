Foto: Spozme un sarkanais paklājs klātienē - Francijā sācies Kannu kinofestivāls

Pēc vairāk nekā divu gadu pārtraukuma ar spozmi, sarkano paklāju, grezniem tērpiem un kino zvaigznēm ir atgriezies viens no visprestižākajiem filmu industrijas notikumiem - Kannu kinofestivāls. Tā atklāšana Franču rivjērā notika 6. jūlijā.

Atgādinām, ka pēdējo reizi Kannu kinofestivāls pilnā krāšņumā ar kinozvaigznēm un publiku klātienē notika 2019. gada pavasarī, bet 2020. gadā tika atcelts Covid-19 pandēijas dēļ. Savukārt šogad festivāls no tradicionālajiem norises datumiem maijā pārcelts uz vasaras vidu.

Šogad festivāls tika atklāts ar režisora Leo Karaksa (Leos Carax) filmas - kino operas "Annette" seansu. Filma, kurā galvenajās lomās redzami Adams Draivers un Mariona Kotijāra, "Amazon" plašākai publikai piedāvās no šā gada 6. augusta.

Filma piedalās arī Kannu kinofestivāla konkursā, pretendējot uz "Zelta palmas zaru", līdzās tādu kino meistaru kā Vess Andersons, Fransuā Ozons, Nanni Moretti u.c. darbiem. Konkursa programmā iekļauta arī krievu režisora Kirila Serebreņņikova jaunākā filma "Petrov's Flu".

Uz festivāla atklāšanas sarkanā paklāja bija redzama visa filmas "Annette" komanda. Tāpat kameru priekšā defilēja Francijas kino zvaigznes un slavenības. Uz atklāšanas ceremoniju bija ieradušās arī Holivudas aktrises Džodija Fostere un Helēna Mirrena, dienvidkorejiešu režisors Džūnho Bons un citas zvaigznes.

Jau ziņots, ka Kannu kinofestivāla žūriju šogad vadīs novatoriskais ASV kinorežisors Spaiks Lī, kļūstot par pirmo melnādaino prestižajā žūrijas prezidenta amatā.

Festivāls šogad notiks no 6. līdz 17. jūlijam.

Jau iepriekš ziņots, ka Kannu kinofestivālā šogad klātienē piedalās arī Latvijas pārstāvji, pārstāvot valsti dažādos kino industrijas notikumos, programmās un filmu tirgū.

Kā informēja Latvijas Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa, festivālā darbosies Latvijas paviljons, kurā strādās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Nacionālā Kino centra un Latvijas Kinoproducentu asociācijas pārstāvji. Speciāli Kannu filmu tirgum NKC ir apkopojis un izdevis jaunāko un topošo Latvijas filmu katalogu Films from Latvia 2020-2023 un Latvijas filmu nozares pārskatu Latvian Film Industry 2021.

Šogad Latvijas dalība Kannu festivālā ir cieši saistīta ar kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju, jo trīs Baltijas valstu vadošās kinoinstitūcijas arvien ciešāk sadarbojas, sekojot principam, ka spēku apvienošana ļauj kļūt labāk pamanāmiem starptautiskajā industrijas arēnā. Tāpēc Kannu filmu tirgus "Marché du Film" platformā "Producers Network", kas jau 15 gadus pulcina vairāk nekā 500 producentus no visas pasaules un kļuvusi par starptautiski nozīmīgu sadarbības platformu, iespēju nonākt uzmanības centrā (Producers under the Spotlight) izmanto visas trīs valstis kopā – pa diviem producentiem no katras valsts. Latviju šajā profesionālo, aktīvo un arī daudzsološo producentu izlasē pārstāv Aija Bērziņa (studija Tasse Film) un Gints Grūbe (studija Mistrus Media).

Savukārt Kannu filmu tirgus "Kopražojumu dienā / Co-Production Day" pirmo reizi piedalās topošo filmu izlase no Tallinas kinofestivāla sadaļas "Baltic Event", un Latviju šajā septiņu projektu komplektā pārstāv režisors Dāvis Sīmanis un producents Gints Grūbe ar Nacionālā Kino centra atbalstīto vēsturisko drāmu "Marijas klusums / Maria's Silence" – stāstu par Latvijā dzimušo aktrisi Mariju Leiko (1887-1938), kas kļuva par ievērojamu kinozvaigzni Vācijā, bet traģiski gāja bojā Padomju Savienībā, Staļina represiju nežēlīgajā lavīnā (galvenajā lomā – Inese Kučinska).

Triju valstu sadarbībā tapusi arī Baltijas īsfilmu kolekcija / Baltic Shorts Kannu festivāla sadaļā "Cannes Court Métrage", tur no desmit filmām četras veidotas Latvijā – savus jaunākos darbus starptautiski izrādīs Vladimirs Leščovs, Edmunds Jansons, Helen Ora un Armands Začs. Izlasē iekļautās īsfilmas vēl piecus mēnešus būs tiešsaistē pieejamas pasaules kinofestivālu programmētājiem un filmu izplatītājiem.

Baltijas virtuālajā stendā Latviju pārstāvēs komanda no Rīgas Starptautiskā kinofestivāla (Riga IFF) īsfilmu programmas Short Riga un Rīgas Starptautiskā īsfilmu festivāla 2ANNAS, bet 15. jūlijā īpaši lūgtiem pasaules kinoindustrijas pārstāvjiem tiks demonstrēta prezentācija "Small Countries, Big Impacts: The Short Film Production ecosystem of the Baltics", kas stāstīs par īsfilmu ražošanas mehānismiem un kopražojumu iespējām Latvijā.