Taps jauna – Holivudas versija par populāro padomju laika filmu "Likteņa ironija jeb Vieglu garu", kas Krievijā un citās postpadomju valstīs televīzijās ir neatņemama Jaungada programmu sastāvdaļa.

Kā informē "The Moscow Times", Eldara Rjazanova 1976. gada romantiskā komēdija jaunajā versijā ieguvusi nosaukumu "About Fate" (Par likteni). To veidos ebreju un lietuviešu izcelsmes krievu režisors Mariuss Veisbergs (Marius Balčiūnas-Weisberg), bet galvenajās lomās būs redzami aktieri Tomass Manns (Thomas Mann) un Emma Robertsa (Emma Roberts).

Saldsērīgā komēdija "Likteņa ironija jeb Vieglu garu" pirmizrādi piedzīvoja 1976. gada 1. janvārī, kļūstot par vienu no padomju kino populārākajiem darbiem. Filma bija ne tikai romantisks stāsts par Žeņu Lukašinu, kurš pēc kopīgas iedzeršanas ar draugiem pirtī Maskavā attopas svešā dzīvoklī Ļeņingradā, bet arī satīriska kritika par Brežņeva laika padomju sadzīves reālijām ar vienādiem kā ūdens lāses dzīvojamajiem rajoniem, tipveida dzīvokļiem un standarta ielu nosaukumiem. Filmas oriģinālā galvenajās lomās redzami nesen mūžībā aizgājušais krievu aktieris Andrejs Mjagkovs un poļu aktrise Barbara Briļska.

"Esmu priecīgs, ka padomju laika kino mantojums nu būs pieejams visai pasaulei. Kopā ar producentu Vladimiru Košeļevu jau gadiem esam strādājuši pie šī projekta un radījuši lielisku scenāriju," paudis režisors Veisbergs. Scenārija adaptēšanā palīdzējusi arī Holivudas scenāriste Tifanija Paulsena.

Plānots, ka filmu "About Fate" sāks uzņemt šā gada jūlijā Bostonā, ASV.

Šī nav pirmā reize, kad Rjazanova klasiskā filma nonāk mūsdienu režisoru redzeslokā. 2006. gadā režisors Timurs Bekmambetovs radīja "Likteņa ironijas" turpinājumu, kas vēstīja par abu Rjazanova filmas galveno varoņu bērnu likteņiem. Neskatoties uz visai atšķirīgajiem kritiķu un skatītāju viedokļiem, filmas komerciālie panākumi bija teicami, tomēr tādu kulta statusu kā 1976. gada filma, tā neieguva.