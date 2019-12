Igauņu filma 'Patiesība un taisnība' ieguvusi Starptautiskās preses akadēmijas balvu

Igauņu režisora Tanela Tooma spēlfilma "Patiesība un taisnība" ieguvusi Starptautiskās preses akadēmijas balvu "Satellite Award" kā labākā filma svešvalodā, paziņojusi Igaunijas filmu studija "Allfilm".

Šo godalgu, kas tiek pasniegta Losandželosā ik gadus kopš 1997. gada, pirms pieciem gadiem ieguva Igaunijas un Gruzijas kopražojuma filma "Mandarīni".

Jau ziņots, ka "Patiesība un taisnība" šomēnes iekļauta starp desmit kinodarbiem, no kuriem janvārī tiks atlasītas piecas pretendentes uz ASV Kinoakadēmijas balvu "Oskars" kategorijā "Labākā starptautiskā spēlfilma", kas agrāk bija pazīstama kā "Labākā filma svešvalodā".

No sākotnējā saraksta, kurā bija pavisam 91 kinodarbs, pretendentu skaitā iekļautas vēl deviņas spēlfilmas – Čehijas "The Painted Bird" ("Izkrāsotais putns"), Francijas "Les Miserables" ("Nožēlojamie"), Ungārijas "Those Who Remained" ("Izdzīvojušie"), Ziemeļmaķedonijas "Honeyland" ("Medus zeme"); Polijas "Corpus Christi"; Krievijas "Beanpole" ("Maiksts"); Senegālas "Atlantics" ("Atlantija"); Dienvidkorejas "Parasite" ("Parazīts") un Spānijas "Pain and Glory" ("Sāpes un slava").

Gandrīz visi minētie kinodarbi sacentās ar Igaunijas filmu arī par "Satellite Award".

Igaunijas simtgades filmu programmas spēlfilma "Patiesība un taisnība" tapusi pēc Antona Tammsāres tāda paša nosaukuma piecdaļu romāna, kas iznācis laikā no 1926. līdz 1933.gadam un latviski pazīstams kā "Zeme un mīlestība". Galvenās lomas šai episkajā filmā atveido Prīts Logs, Prīts Veigemasts, Maikena Šmita un Estere Kuntu.

Filma, kas iznāca uz ekrāniem 20. februārī, pārspējusi visus Igaunijas kino apmeklējuma rekordus. To redzējuši 267 000 skatītāji – vairāk nekā filmu "Avatārs", kuras sasniegtais rekords netika pārspēts gandrīz deviņu gadu garumā.