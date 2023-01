Izziņo filmas 'Mātes piens' seansus; Nora Ikstena slavē režisores darbu

Šī gada 2. februārī kinoteātros un citās kino izrādīšanas vietās nonāks Ināras Kolmanes jaunā filma "Mātes piens", kas tapusi pēc rakstnieces Noras Ikstenas tāda paša nosaukuma romāna motīviem.

Atgādinām, ka "Mātes piens" izdevniecības "Dienas Grāmata" sērijā "Mēs. Latvija. XX gadsimts" iznāca 2015. gadā un kļuva par Noras Ikstenas vispopulārāko un visvairāk tulkoto darbu. 2020. gadā tika uzsākts darbs pie filmas pēc grāmatas motīviem.

Grāmatas autore jau augstu novērtējusi režisores darbu un saka, ka Ināras Kolmanes filma "Mātes piens" ir suverēns mākslas darbs.

"Klusināts, dziļš, patiess, meistarīgi uzfilmēts īsts kino. Vēl īpašāku to padara Raimonda Tigula mūzika," komentē Nora Ikstena. Viņai nav bijis nekādu pārdomu vai šaubu - uzticēt savas grāmatas pārtapšanu filmā tieši režisorei Kolmanei. Ikstena uzskata, ka Kolmane ir viena no mūsu laika izcilākajām kino režisorēm. Abas kopā arī 25 gadu garumā strādājušas arī pie unikālā arhīva "Rakstnieks tuvplānā".

Foto: Jānis Deinats

"Ināra Kolmane grāmatu izlasījusi līdz tās dzīlēm, gandrīz tikpat dziļi, kā tās spēcīgo enerģētiku nācies izdzīvot man kā autorei, atstāstot, diskutējot, vēl un vēlreiz pārdzīvojot to visdažādākajās auditorijās Latvijā un ārvalstīs - no Ukrainas līdz Indonēzijai, no Fēru salām līdz Grieķijai. Stāsts joprojām ir par beznosacījumu mīlestību, par vilkmi dzīvot, kas ne vienmēr ir mūsu rokās. Par Latvijas vēstures posmu, kas diemžēl atkārtojas kara plosītajā Ukrainā. Par mātes pienu, kas jādabū ikvienam bērnam, lai pietiktu spēka doties un radīt tālāk," saka rakstniece.

Filmas režisore Ināra Kolmane ieskicē filmas darbības laiku: "Filmas stāsts risinās uz kolorīti vēsturiskā fona, sākot no četrdesmitajiem gadiem līdz pat atmodai, taču galvenais, protams, ir cilvēku savstarpējās attiecības un attiecības ar pastāvošo padomju varu, tas ir stāsts par trīs paaudžu sievietēm, stāsts par māti un meitu, kas ļaus skatītājam rast sasauci arī ar mūsdienām, uzdodot jautājumu, ko nozīmē būt mātei, ko nozīmē būt meitai, kas rūpējas par savu māti, kas savulaik viņu bija pametusi. Tai pat laikā tas ir stāsts par sievietes pašrealizāciju un šo savu spēju zaudēšanu, salūstot dažādu apstākļu dēļ, kurus es šobrīd nevēlos atklāt, jo vēlos ļaut skatītājam to visu saskatīt un pārdomāt pašam."

Filma "Mātes piens" stāsta par jaunu un daudzsološu padomju laika ārsti Astru, kuru atveido Maija Doveika, bet jaunības epizodēs – Elīna Vaska-Botere, kas konfliktē ar totalitāro padomju režīmu, zaudējot visu — karjeru, mīlestību pret dzīvi un pat mātes instinktu, liedzot savam bērnam mātes pienu. Viņa ir spiesta pamest zinātni un doties uz lauku ambulanci, līdzi ņemot arī savu meitu Noru, kuru atveido Rūta Kronberga, kas pazīstama kā galvenās lomas - Billes atveidotāja filmā "Bille". Pieaugot, meita kļūst par viņas vienīgo atbalstu un cenšas palīdzēt mātei pārvarēt depresiju, gan arī pati mācās izdzīvot nomācošajā padomju režīmā.

Filma veidota kā Latvijas un Beļģijas kopprodukcija, Filmu studijai "Deviņi" sadarbojoties ar Latvijas tehnoloģiju uzņēmumu "Tet" un Beļģijas kompāniju UMEDIA. Filmas projekts saņēmis finansiālo atbalstu Nacionālajā Kino centrā, ES programmā "Radošā Eiropa MEDIA", ģenerālsponsors ir veikalu tīkls DEPO.

Filmas redzami aktieri: Maija Doveika, Elīna Vaska-Botere, Rūta Kronberga, Indra Briķe, Inga Tropa, Juris Lisners, Ģirts Krūmiņš, Jānis Znotiņš, Zane Bierande, Elīna Vāne, Oleksi Gorbunov un citi.

Filmas scenāriju veidojis Arvis Kolmanis. Filmas tapšanā ir piedalījusies starptautiska komanda - operators Rolandas Leonavičius (Lietuva), mākslinieks Algirdas Garbačiauskas (Lietuva), aktieru atlases režisore Evita Bērziņa, kostīmu māksliniece Evija Džonsone, grima māksliniece Gunda Zvirbule, montāžas režisors Michal Lansky (Čehija), komponists Raimonds Tiguls, skaņu režisors Arturas Pugačiauskas (Lietuva), producenti Jānis Juhņēvičs un Marta Romanova-Jēkabsone, izpildproducente Ieva Majore, filmas patroni Ieva un Robin Hull u.c.

Biļetes uz filmas seansiem nopērkamas no 12. janvāra.