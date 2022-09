Izziņo Riga IFF Nacionālo īsfilmu konkursa programmu un žūriju

Devītais Rīgas Starptautiskais kino festivāls (Riga IFF), kas šogad norisināsies no 13. līdz 23. oktobrim, izziņo Nacionālo īsfilmu konkursa programmu un žūriju.

Nacionālā īsfilmu konkursa dalībnieki sacenšas ne tikai par vienu no festivāla apbalvojumiem un godalgu, bet arī kandidatūru prestižajai Eiropas Kino Akadēmijas balvai "Eiropas īsfilma 2023". Jaunās kino sezonas sniegumu vērtēs augsti profesionāla, starptautiska žūrija – Drēzdenes īsfilmu festivāla direktore un Lokarno starptautiskā kinofestivāla atlases komitejas biedre Anna Gašica, SHORT RIGA Test Screenings 2021. gada uzvarētājs, Igauņu animācijas režisors Sanders Jons, kura filma "Sierra" kvalificēta ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars", kā arī Motovunas un "Beldocs" festivālu īsmetrāžas filmu kuratore, Zagrebas Filmu festivāla industrijas programmas vadītāja Inja Korāča.

Par konkursam izvēlētajiem darbiem tā kurators Leo Soesanto min: "Šī programma nemainīgi ir Latvijas filmu veidotāju talanta skate, kas piedāvā dažādu baudījumu un noskaņas. Annas Ansones "Can't Help Myself" piedāvā pēdējo vasaras dienu dvesmas, Jāņa Ābeles dokumentālā filma "81 metrs" ierauga kinozāles kā dzimteni; Henri Laikis "Laika cilpas" rada vīziju par iemiesošanos un pārdzimšanu. Valērija Oļehno "Papīra galva" rada spēcīgu baismu un atstumtības sajūtu, savukārt Indras Sproģes "Kur ir manas atslēgas" ar animācijas palīdzību rada atbrīvotību.

Šīs filmas mums zīmē aizraujošu iespējamību karti, kas pilna godīgu sajūtu un īpašu talantu – te atradīsiet ilgas, nostaļģiju, cerību, tīru iztēli un spēcīgu radošumu".

Šogad festivāla īsfilmu sadaļā noritēs arī starptautiskais konkurss, kā arī pasaules kinofestivālos jau augsti novērtētu darbu izlase Festival Darlings seansā.

Pilna devītā Riga IFF programma tiks izziņota otrdien, 13. septembrī. Plašāka informācija par festivāla programmu, norisi un jau pieejamajiem seansiem – festivāla mājaslapā.

Festivāls top ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Rīgas Domes, Nacionālā Kino centra un Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa MEDIA" atbalstu.