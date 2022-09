Jēgpilni līdz pēdējam elpas vilcienam. Par filmu 'Dzīvot no sirds'

Monikas darbs ir viņas sirdsdarbs, pie kura viņa nonākusi caur savu pieredzi saskarsmē ar vecmāmiņu. Labāk satikties uz mazu brītiņu, nekā nesatikties vispār. Uzmanība, ko veltām citiem, ir svarīga jebkura vecuma cilvēkiem. Un senioriem ir svarīgi, ka viņi tiek uzklausīti un viņu viedoklis tiek ņemts vērā, kad viņiem pašiem pār savu dzīvi – veselības stāvokļa dēļ – vairs nav īpaši lielas teikšanas. Tad paliek šie ikdienas sīkumi, kas no malas dažreiz izskatās kā mazu bērnu niķi vai iegribas. Ir tik labi, ja kāds tos uzklausa un palīdz piepildīt. Dzīvei ir jābūt piepildītai un jēgpilnai līdz pēdējam elpas vilcienam.

Domāju, ka kļūt par aprūpētāju neviens apzināti neizvēlas. Tas notiek dažādu dzīves sakritību rezultātā. Pēkšņi tu saproti, kas esi pareizajā vietā un vienkārši dari to, kas tev vislabāk padodas. Manā gadījumā sākumā tas bija vienkārši darbs, jo cita tuvumā nebija, – strādāju gan par sanitāri slimnīcā, gan aprūpētāju pansionātā. Ik pa laikam bija mēģinājumi mainīt nodarbošanos un darīt ko citu, taču arvien dzīvē viss sakrita tā, ka atkal un atkal atgriezos šajā jomā. Tad nācās aprūpēt arī savus radiniekus... Un tad pa īstam sapratu, ka es to varu, – iegūtās zināšanas un pieredze noderēja pašai un lika uz to visu paskatīties pavisam citā gaismā. Sapratu, ka varu dot un vēlos to darīt. Un tie labie vārdi, ko saņemu par savām rūpēm...

Aprūpētāja ikdiena ir atkarīga no katra paša attieksmes pret savu darbu, cilvēkiem, ar ko kopā strādā, kā arī vides, kurā darbojies. Svarīgi, ka aprūpētāja darbs ir vērsts uz katra indivīda vajadzībām. Protams, ir algoritms, kā tiek veikta, piemēram, higiēna un nodrošinātas pamatvajadzības, bet viss pārējais ir ļoti individuāli.

Foto: Kadrs no filmas

Ar filmas varoni kopīga noteikti ir tā labā (un reizē arī sliktā) lieta, ka, aizejot mājās, nevari pārstāt domāt par "darbu". Šo vārdu apzināti lieku pēdiņās, jo aiz tā stāv dzīvi cilvēki, par kuriem es ik dienu rūpējos, kuri ir kļuvuši par manas dzīves sastāvdaļu, un arī es esmu kļuvusi par viņu dzīves daļu... Ir grūti distancēties un būt kopā ar savu ģimeni brīvajā laikā. Ik pa brīdim domas aizklīst: nez, kā klājas tam un tam darbā? Esmu brīvdienās zvanījusi kolēģiem, lai apvaicātos par kādu, par kuru man tajā brīdī ir lielākās rūpes. Speciālisti brīdina, ka tas nav labi un draud ar aprūpētāja izdegšanu. Ir jāprot vai jāmācās distancēties. Manuprāt, patiesība ir kaut kur pa vidu...

Lielāko prieku vai bēdas sagādā atgriezeniskā saite, ko saņemu no aprūpējamā vai viņa tuviniekiem. Ir labi, ja izdodas nodibināt saikni ar aprūpējamo, tas palīdz sniegt to labāko no sevis, patīkami, ja tas ar pateicību tiek pieņemts. Līdzīgi ir ar negatīvās pieredzes gadījumiem. Gadās, ka nespējam atrast kopīgu valodu, tevi "nepieņem", un tad tu nevari palīdzēt "līdz galam", no visas sirds. Tas ne vienmēr nozīmē, ka aprūpētāja ir slikta vai klients izvēlīgs, vienkārši jūs neesat piemēroti viens otram. Tāpat kā attiecībās. Tad mokās abi, jo ne vienmēr ir iespējams izvēlēties, ar ko strādāt. Un tad patiešām mēdz būt lielas bēdas.

Humors, kas caurstrāvo filmu "Dzīvot no sirds", ir patiess. Man tas patīk. Tas parāda aprūpētājas attieksmi pret šo darbu. Šajā darbā bez humora izjūtas strādāt nevar, jo situācijas ļoti bieži ir tieši šādas – traģikomiskas. Cilvēkiem no malas tas varbūt liekas jocīgi – kā par šo tēmu var izteikties ar humora pieskārienu? Parunājiet ar jebkuru cilvēku, kas strādā šajā jomā, viņš jums atbildēs to pašu. Lai tiktu pāri šīm smagajām situācijām, tās jāuztver caur tādu prizmu.