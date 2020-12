Pēc veiksmīgi aizvadīta pirmā "Bērnu rīta" tiešsaistē kinoteātris "Kino Bize" šajā nedēļas nogalē no 4. līdz 6. decembrim piedāvās nākamo pasākumu mazajiem skatītājiem. Šoreiz programmā pašmāju animācijas filma "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi", kā arī radošā darbnīca pēc filmas seansa, portālu "Delfi" informē "Kino Bize" pārstāvji,

Iepriekšējā nedēļas nogalē kinoteātris "Kino Bize" piedāvāja pirmo Bērnu rītu tiešsaistē ar filmu "Gordons un Padija". Programmas vadītāja Paula Bērziņa atzīst:"Bērnu rītu pārcelšana tiešsaistē mums šķita loģisks solis, lai turpinātu tikties ar mazajiem skatītājiem, kas ierasts jau vairāk kā trīs gadu garumā katru otro svētdienu. Bijām pārsteigti par lielo atsaucību un priecājamies par katru saņemto atsauksmi, īpaši par dalībnieku iesūtītajiem attēliem, mājās kopā skatoties filmu un piedaloties darbnīcā."

Pašlaik iespējams pieteikties nākamajam Bērnu rītam tiešsaistē, kas norisināsies no 4. līdz 6. decembrim. Pasākuma programmā plānota pašmāju animācijas filma "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi", bet pēc filmas radošā darbnīca ar auduma maisiņu apgleznošanu un aicinājumu būt aktīviem iedzīvotājiem neatkarīgi no vecuma. Edmunda Jansona animācijas filmas "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" viens no vadmotīviem - arī mazi var paveikt lielas lietas.

Interesenti aicināti pieteikties pasākumam, lai vienotos par darbnīcas materiālu saņemšanu uz mājām, rakstot uz kino@kinobize.lv līdz 2. decembrim.

Atgādinām, ka Edmunda Jansona animācijas filma "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" pirmizrādi piedzīvoja 2019. gadā kā viena no programmas "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" filmām. Tās galvenais varonis Jēkabs dzīvo Rīgas centrā, viņam patīk sapņot un viņš tic, ka sapņi piepildās. Pēkšņi tētis paziņo, ka Jēkabam vesela nedēļa būs jāpavada pie radiem pilsētas nomalē. Maskačkas svešādā vide, pašpārliecinātā māsīca Mimmi, tēvocis - pirāts un suns, kas miedz ar aci, ir tikai sākums neparastiem piedzīvojumiem. Izrādās, uzņēmējs Rausis plāno pārvērst romantisko priekšpilsētu bezpersoniskos debesskrāpjos. Bērni un suņi ir gatavi to glābt. Vai izdosies? Filma tiks izrādīta latviešu valodā.