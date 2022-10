Kairiša jauno filmu 'Janvāris' rādīs nozīmīgos Eiropas festivālos

Ar Eiropas pirmizrādi piektdien, 14. oktobrī, Varšavas starptautiskā kinofestivālā konkursa programmā, turpinās Viestura Kairiša jaunās spēlfilmas "Janvāris" seansi nozīmīgos Eiropas kino forumos.

Varšavas Starptautiskais kino festivāls tiek rīkots katru gadu kopš 1985. gada un filma "Janvāris" iekļauta galvenajā konkursa skatē. Filmas seansi Varšavā gaidāmi 14., 15., un 16. un 23. oktobrī un filmas Eiropas pirmizrādē gaidāma arī skatītāju tikšanās ar filmas režisoru Viesturu Kairišu, operatoru Vojektu Staronu un filmas mākslinieci Ievu Jurjāni.

Kā "Delfi" informē filmas producents Gints Grūbe no "Mistrus Media", jau nākamajā nedēļā sāksies 17. Starptautiskais Romas filmu festivāls, kas notiks no 13. līdz 23.oktobrim, kur filmu "Janvāris" demonstrēs 19.oktobrī "Parco della Musica" kinoteātrī. Filma iekļauta Romas filmu festivāla Progresīvā kino programmas konkursa sadaļā, savukārt 21. oktobrī filmu "Janvāris" varēs redzēt Oslo, kur kopš 2003. gada notiek Baltijas filmu dienas Oslo sinematēkā un kurā katru gadu demonstrē citos festivālos jau atzītas baltiešu filmas.

No 3. līdz 11. novembrim Turcijas galvaspilsētā Ankarā norisinās 33. Ankaras starptautiskais filmu festivāls, kas ir viens no reģionā nozīmīgākajiem filmu forumiem, kur notiks filmas reģionālā pirmizrāde. Savukārt no 2. līdz 6.novembrim filmu "Janvāris" demonstrēs 64. Ziemeļvalstu filmu dienās Lībekā, kur filma iekļauta galvenajā spēlfilmu konkursā un kas reizē arī būs filmas Vācijas pirmizrāde, bet novembra beigās gaidāmas filmas pirmizrādes arī Tallinā un Viļņā.

"Filmas aktualitāte un režisora redzējums piesaistīs programmētāju interesi starp festivāliem pasaulē" pēc filmas pasaules pirmizrādes Ņujorkā atzīmēja ASV izdevums "Variety", un mēs varam izteikt gandarījumu, ka tas ir noticis - šis personiskais nesenās Latvijas vēstures stāsts izstāstīts kinovalodā šoruden sasniegs skatītājus dažādās Eiropas vietās. " tā vien no filmas producentēm Inese Boka-Grūbe.

Filma "Janvāris" pasaules pirmizrādi piedzīvoja šī gada jūnijā prestižajā ASV Traibekas filmu festivālā, kur ieguva žūrijas balvu kā labākā ārzemju filmu. Nacionālais Kino centrs filmu izvirzījis arī kā Latvijas pieteikumu ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars" Labākās ārvalstu filmas kategorijā.

Foto: Andrejs Strokins

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā "Splendid Palace" notika arī plaši apmeklēts īpašais filmas "Janvāris" ziedojumu seanss, atsaucoties uz Ukrainas Valsts filmu aģentūras aicinājumam atbalstīt Ukrainas kino industrijas un kinoprofesionāļu izdzīvošanu kara apstākļos. Ziedojumu seanss bija pilnībā izpārdots un visi ieņēmumi no šī seansa tika ziedoti Ukrainas kinematogrāfistiem.

Viestura Kairiša jaunā spēlfilma "Janvāris" ir stāsts par jauniem kinematogrāfistiem, kuri tiek ierauti Rīgā notiekošajos 1991.gada janvāra politiskajos notikumos.

1991.gada janvāris. Pēc skolas beigšanas Jazis nevar izlemt, kā dzīvot tālāk. Draud iesaukšana Padomju armijā, veidojas pirmās nopietnās attiecības. 90.gadu sākuma bohēma, paaudzes protests. Latvijā tikmēr turpinās cīņa par valsts neatkarību, padomju milicijas speciālo uzdevumu vienības OMON draud apstādināt baltiešu brīvības cīņu, Rīgā sāk būvēt barikādes. Filmas jaunie varoņi - jaunie kinematogrāfisti ir tālu no jebkādas politiskās dzīves, taču apstākļi viņus ierauj laikmeta notikumu epicentrā un liek izdarīt izvēli.

Lomas filmā atveido Kārlis Arnolds Avots, Alise Dzene (Danovska), Sandis Runge, Baiba Broka, Artūrs Skrastiņš, Lauris Dzelzītis, Imants Strads, Kaspars Dumburs, igauņu aktieris Juhans Ulfsaks un lietuviešu aktieris Alekss Kazanavičs. Filma veidota filmu studijā "Mistrus Media", tās režisors ir Viesturs Kairišs, operators – Voiteks Starons, māksliniece – Ieva Jurjāne, kostīmu māksliniece – Rūta Lečaite, grima māksliniece – Ilze Trumpe, komponiste – Juste Janulīte, producenti – Inese Boka-Grūbe un Gints Grūbe.

"Janvāris" ir Latvijas, Lietuvas un Polijas kopprodukcija. Latvijā filmu "Janvāris" sāks demonstrēt no 11. novembra.