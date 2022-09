Kara traumu dziedēšana. NBS psiholoģe Sanita Blaua par filmu 'Kur palikuši zirgi'

Mēs varam vērot, kā uzplaukst draudzība. Caur maziem soļiem, caur sarunām un kopā būšanu. Caur priecīgiem mirkļiem un caur skumjiem mirkļiem. Filmā jūtama arī neliela humora deva. Dzīvi mēs nevaram nepārtraukti tvert pārāk nopietni. Ir jābūt vietai arī vieglumam. Abu vīriešu draudzībā ir saskarsmes barjera, taču viņi tāpat ir spējīgi atrast vienu valodu. Un - līdzīgi kā šajā filmā - arī dzīve mēdz mums piespēlēt dažādus šķēršļus. Ir tikai jāprot atrast iespēja tos pārvarēt.

Stefana Pavloviča filma neierastā veidā stāsta arī par vīrišķību, par šķietamām nepilnībām, nedrošību. Sabiedrībā vīrišķais tēls tiek skatīts kā fiziski un emocionāli spēcīgs, bezbailīgs, skarbs, nesatricināms, visu varošs… Filma ļauj ieskatīties tajā, ka arī vīrietim ir emocijas. Arī vīrietis var būt trausls un ievainojams.

Filmas stāsts nedaudz pieskaras arī kara tēmai un stāsta par to, cik smagus nospiedumus gūtās dzīves pieredzes atstāj emocionālajā un fiziskajā pasaulē. Pat vīra sejā var saskatīt piedzīvotās dzīves gaitas. Dzīve uz salas Zdravko sniedz mieru. Reizēm cilvēkam ir nepieciešams pavisam maz, lai justos mierā. Filmā vīrs savam draugam saka "rest your soul" (atpūtini dvēseli), kas liek aizdomāties par to, ka mums katram ir nepieciešams atrast veidu, kas sniedz mums iespēju justies mierā un harmonijā. Filmas veidotājs tver brīnumainas dabas ainavas. Ikdienas steigā mēs nereti neievērojam to, kas ir mums apkārt. Arī šķietami smagajā ir jāspēj atrast skaistais.

Pēc kara piedzīvotajām šausmām Zdravko vairs nebija spējīgs atgriezties un dzīvot sabiedrībā kā iepriekš. Viņš jutās citāds, neiederīgs, nesaprasts. Viņa dzīves vērtības un uzskati mainījās. Jebkurš traumatisks notikums liek pārvērtēt vērtības savā dzīvē - tās var vairs nesaskanēt ar sabiedrībā pieņemto, līdz ar to cilvēks var justies neiederīgs. Zdravko piedzīvo stresa, dusmu un atstumtības sajūtas. Kā risinājumu savām grūtībām viņš izvēlējās vientuļnieka dzīvi, atsvešinoties no apkārtējās pasaules, lai tādējādi palīdzētu sev "nesajukt prātā". Dzīvot pieticīgu, askētisku dzīvi nomaļus, pārdomāt un pārdzīvot notikušo.

Karā piedzīvotais vīru ir tik dziļi traumējis, ka viņš nespēj gadiem ilgi nedz tikties ar citiem, nedz runāt par piedzīvoto. Izolēšanās ir vīra izvēlētais veids kā sevi dziedināt. Kā vērojams filmā, šobrīd Zdravko pamazām atgūst spēju otram uzticēties. Viņš ir gatavs par piedzīvoto runāt, pieņemt to un atzīt, cik karā gūtā pieredze bijusi smaga un kādas nospiedumus tā atstājusi. Dziedināšanās veids izolējoties vīram iespējams daļēji ir palīdzējis, tomēr tas ir bijis ļoti grūts, ilgs un sarežģīts laiks vienatnē. Ja vīrietis būtu saņēmis savlaicīgu psiholoģisko atbalstu un psihiatrisko palīdzību, visticamāk, atveseļošanās no pārdzīvotā būtu bijusi efektīvāka un viņš spētu veiksmīgāk atgriezties sabiedrībā.

Psihoemocionālas traumas ir daļa no cilvēka dzīves, taču par to ilgi tika klusēts. Ilgu laiku tos, kuri cieta no psihoemocionālām traumām, uzskatīja par vājiem cilvēkiem. Psihoemocionālas grūtības parasti nav sataustāmas, tā nav lauzta kāja vai roka, tādēļ var šķist, ka tas, ko piedzīvoju, nav nekas nozīmīgs, kaut gan patiesībā šādi uzskati neatbilst realitātei. Pirmais un Otrais pasaules karš lielā mērā veicināja psihoemocionālu traumu izpēti, jo bija skaidri redzams, ka karavīru piedzīvotās kaujas un pārdzīvojumi ir atstājuši nopietnas sekas ne tikai fiziskajā veselībā, bet arī psihiskajā veselībā. Tikai 20. gadsimta beigās posttraumatiskais stress tika skatīts kā traucējums, kurš var piemeklēt jebkuru, kurš saskaras ar traumējošiem notikumiem.