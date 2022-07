'Kino bize' ar plašu kino programmu pošas uz 'Positivus'

Kinoteātra "Kino Bize" Kino teltī "Positivus" festivālā astoņos filmu seansos 15. un 16. jūlijā Lucavsalā tiks izrādīta vasaras filmu izlase, kā arī piedāvāta iespēja starp seansiem satikt vietējos kino veidotājus, portālu "Delfi" informēja festivāla "Positivus" pārstāve Elva Lorence.

Kino teltī interesentiem būs jaunākais pašmāju kino, aktuālas ārzemju filmas, kā arī kulta klasika.

Šogad filmu programmas vienojošais motīvs esot personības brīvība, ko, kā stāsta Lorence, pavada reibinoša mūzika un vēl reibinošākas ballītes – neraugoties uz to, vai filmas risinās 70. gadu disko ērā vai elektronisko ritmu pavadījumā mūsdienās.

Piektdien, 15. jūlijā, programmu atklās Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) studentu jaunāko un labāko filmu izlase. Turpinājumā britu filma "Reivs" (2019), kas vēsta par deviņdesmitajiem gadiem Skotijā, kur elektroniskā mūzika ir aizliegta ar likumu, taču neaptur brīvības alkstošos draugus Spaneru un Džono doties uz slepenu ballīti.

Robežpārkāpēju motīvu tālāk nesīs Spaika Lī klasika "Do The Right Thing" (1989) par karstāko dienu Bruklinā un ķīviņu, ko izraisa neciešamā svelme. Un piektdienas programmas noslēgumā – brāļu Ābeļu "Nemierīgie prāti" (2022), kur divu mākslinieku bohēmiskais dzīvesveids licis sapludināt robežas starp normalitāti un neprātu.

Savukārt sestdienas programmu iesāks dokumentālais vērojums "Tikmēr Lucavsalā" (2022). Režisore Elza Gauja humoristiski un viegli tvērusi Lucavsalas mazdārziņu pasakaino vidi, kā tuvumā šogad norisinās arī festivāls "Positivus".

Uzreiz pēc tam Eiropas Kinoakadēmijas un Oskariem apbalvotā komēdijdrāma "Vēl pa mēriņam" (2020) par četriem vidusskolas skolotājiem, kuri pētnieciskos nolūkos sāk ik dienas ierasties darbā vieglā alkohola reibumā, drīz vien zaudējot kontroli pār reibinošo eksperimentu.

Kinoteātra pārstāve pauda, ka līdz ar filmas veidotāju viesošanos tiks izrādīta Martas Elīnas Martinsones komēdija "Tizlenes" (2021). Filmas autore pērn saņēma nacionālo kinobalvu "Lielais Kristaps" par gada labāko debiju.

Spīguļu un humora iedvesmoto programmu noslēgs Džons Travolta baltā uzvalkā uz disko deju grīdas mūziklā "Sestdienas nakts drudzis" (1977).

Filmas tiks izrādītas oriģinālvalodā ar subtitriem latviski un/vai angliski. Filmu programma tapusi sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā.

Positivus festivāls šovasar 15. un 16. jūlijā notiks jaunā vietā - Rīgā, Lucavsalā.

Līdz šim apstiprinātie 2022. gada "Positivus" festivāla mākslinieki ir: A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Jamie xx, Caribou, Thundercat, "black midi", "Black Country, New Road", "Yves Tumor & It's band", SoFaygo, Bas, Moses Sumney, Asafs Avidans, ansis, The Avalanches (DJ Set) un daudzi citi.