Krievu kinoveidotāju komanda, kurā ietilpst režisors Klims Šipenko un aktrise Jūlija Peresilda, pieredzējušā krievu astronauta Antona Škaplerova pavadībā otrdien, 5. oktobrī, devās uz Starptautisko Kosmosa staciju (SKS), lai uzsāktu darbu pie pirmās kosmosā filmētās pilnmetrāžas mākslas filmas izveides, raksta medijs “The New York Times”. Lai gan kino bieži redzamas ainas, kuru darbība notiek kosmosā, tās līdz šim radītas studiju paviljonos un ar datorgrafikas efektu palīdzību, taču kosmosā neviena pilnmetrāžas filma pagaidām nav uzņemta. Filmēšanas grupa ar kosmosa kuģi “Sojuz” 11:55 pēc Latvijas laika startēja no Baikonuras kosmodroma Kazahstānā un plkst. 15:22 pietauvojās SKS.

Pirms starta misijas “MS-19” apkalpe pozēja fotogrāfiem un atvadījās no ģimenēm un faniem. Filmas režisors Klims Šipenko pirms iekāpšanas kosmosa kuģī māja ar topošās filmas “Izaicinājums” scenārija kopiju. “Mēs to neesam aizmirsuši paņemt līdzi,” režisors paziņoja sanākušajiem, pirms doties uzvilkt skafandru. Pats lidojums, izmantojot “divu orbītu shēmu”, ilga tikai trīs stundas, kas bija neparasti ātri, ņemot vērā, ka parasti lidojumi uz kosmosa staciju ilgst no astoņām līdz 22 stundām, veicot vairākas orbītas apkārt Zemei. Savienošanos ar kosmosa staciju bija paredzēts veikt ap 15:12 pēc Latvijas laika, taču sakaru traucējumu dēļ misijas komandieris Škaplerovs pārgāja uz manuālu vadību un pats savienoja moduli ar kosmosa stacijas Krievijas sekciju. Divas stundas pēc savienošanās Šipenko, Peresilda un Škaplerovs varēja atvērt durvis un pāriet uz staciju, kur viņus sagaidīja pašreizējā stacijas komanda septiņu astronautu sastāvā no NASA, Krievijas, Eiropas un Japānas.

Šipenko un Perešilda kosmosa stacija ieplānojuši pavadīt aptuveni divas nedēļas un atgriezties uz Zemes 17. oktobrī ar “MS-18 Sojuz” kosmosa kuģi. “Bez šaubām, šī ir īpaša misija, jo kosmosā dodas cilvēki, kas nav ne tūristi, ne profesionāli astronauti,” pirms misijas norādīja Dmitrijs Rogozins, Krievijas kosmosa aģentūras “Roscosmos” direktors. Aģentūras iesaisti šajā pasākumā viņš saista ar cerību šādi piesaistīt jaunu personālu astronautu sagatavošanai un, protams, izmantot kā publicitātes kampaņu Krievijas kosmosa izpētes un tehnoloģiju popularizēšanai. Tas notiek laikā, kad Krievijas kosmosa programma piedzīvo pamatīgu finanšu samazinājumu, jo NASA savu astronautu transportēšanai nesen sākusi izmantot “SpaceX” raķetes, kā arī pārtraukusi Krievijas raķešu dzinēju iepirkumus.

Docking!

Welcome to the International @Space_Station, @Anton_Astrey, Yulia and Klim! We have already prepared dinner for you)) pic.twitter.com/YBRf8dqtuM