'Krievijas iekšpolitika līst pāri malām'. Podoļaks komentē 'Oskaru' filmai 'Navaļnijs'

ASV Kinoakadēmijas balvas "Oskars" ceremonijā 12. martā (13. marta rītā pēc Latvijas laika) balvu kategorijā "Labākā dokumentālā filma" saņēma Daniela Roera "Navaļnijs" (Navalny), kas vēsta, kas vēsta par Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija indēšanas mēģinājumu un šī nozieguma izmeklēšanu. Savu viedokli par šo uzvaru sociālajā medija "Twitter" paudis Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks, norādot uz ASV kinoakadēmijas pretrunām politiskās neitralitātes jautājumā.

Kā ziņots iepriekš, Kinoakadēmija otro gadu pēc kārtas atteica iespēju uzrunāt "Oskara" balvas auditoriju Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, aizbildinoties ar politisko neitralitāti.

"Ja "Oskars" nejaucas politikā, tad kā saprast balvu dokumentālajam manifestam "Navaļnijs", kurā Krievijas iekšpolitika līst pāri malām? Ja "Oskara" balva nav kontekstā ar karu Ukrainā un masu genocīdu pret ukraiņiem, tad kāpēc mūždien runāt par humānismu un taisnīgumu," sociālajā medijā "Twitter" raksta Podoļaks.

If #Oscar is outside of politics how should we understand the documentary manifesto Navalny where internal Russian politics is overflowing?

If Oscar is out of the context of the war in Ukraine & the mass genocide of Ukrainians, why do you constantly talk about humanism & justice?