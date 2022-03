Neraugoties uz karu tepat kaimiņos, dzīve pārējā pasaulē vairāk vai mazāk rit tālāk. Covid-19 pandēmija šķiet atkāpusies otrajā vai pat trešajā plānā, un jau dienu vēlāk Dolbija teātrī Losandželosā beidzot notiks īsta "Oskara" balvas ceremonija, kurā zvaigznes tiksies klātienē, nevis sveiks viena otru "Zoom" tiešraidēs. "Oskaru" ceremonijai pēdējos gadus nepavisam neklājas viegli – skatītāju interese stabili krītas, tikmēr akadēmijas biedru izvēles bieži izpelnās kritiku par pārāk lielu vai pārāk mazu politkorektumu. Tomēr, kā ierasts, brīdi pirms balvu pasniegšanas uzmanība ir pievērsta spekulācijām un strīdiem par to, kuri tad būs laimīgie – un galvenā intriga – kura izrādīsies labākā pagājušā gada filma?



Kādu aizvadītā gada kino ainu tad piedāvā labākās filmas nomināciju desmitnieks? Jāsaka godīgi – visai rāmu, bez dižiem pārsteigumiem. Es, protams, necerēju, ka mana aizvadītā gada favorīte – Kannu laureāta, taizemiešu režisora Apičatponga Vīresatkula kopdarbs ar Tildu Svintoni "Atmiņa" – varētu pagodināt akadēmijas sarakstu, taču tas, ka tajā varēja nokļūt arī kāda interesantāka vai, ja jums labpatīk, "jocīgāka" filma, gan ir fakts. No otras puses, tā ir stabila akadēmijas pieeja – atturēties no eksperimentiem, un jau tas, ka pirms diviem gadiem uzvarēja "dīvaina" dienvidkorejiešu filma, ir tik šokējoši, ka droši vien radītā šoka pietiks vēl pāris gadiem. Un tā laikam gan domā arī akadēmijas biedri, kas no pārdrošām izvēlēm šogad centušies izvairīties.