Latvijā izrādīs vienu no skatītākajām Lietuvas filmām – drāmu 'Pelni sniegā'

Ceturtdien, 21. martā, pirmizrādi Latvijā svinēs Lietuvas un ASV kopražojuma filma "Pelni sniegā", kas kļuvusi par vienu no skatītākajām Lietuvas filmu. Skarbajā drāmā, kas veidota pēc Rūtas Šepetis godalgotā romāna "Starp pelēkiem toņiem" motīviem un kuras darbība norisinās pēc II Pasaules kara, galveno lomu nospēlējusi angļu aktrise Bela Poulija.

1941. gadā Līnai bija 15 gadu, un ar milzu cerībām viņa gaidīja, kad beidzot kļūs par Kauņas mākslas skolas audzēkni. Taču kādu nakti viņas mājās ielaužas čekisti, un kopā ar māti un jaunāko brāli meitene nonāk vilcienā, kas Vilkas un tik daudzus citus aizvedīs uz Sibīriju. Par spīti skarbajai realitātei Līna cenšas atcerēties tēva ieteikumu, kā pārdzīvot grūtākos dzīves brīžus, un, paņēmusi rokā zīmuli, viņa rada neskaitāmus zīmējumus, kas iemūžina netaisni deportēto ciešanas.

Rūta Šepetis ir dzimusi un augusi Mičiganā, ASV, taču viņas tēvs ir lietuvietis, kurš kopā ar saviem vecākiem, bēgot no padomju okupācijas, dzimteni pameta II Pasaules kara beigās. Staļina represijas, kā uzskata autore, ir temats, par kuru runā reti, tāpēc viņa to tūkstošu vārdā, kuri kļuva par režīma upuriem, uzrakstīja debijas romānu "Starp pelēkiem toņiem" (2011), kas kļuva par "New York Times" bestselleru, tulkots teju 30 pasaules valodās – arī latviski – un bija nominēts Kārnegī medaļai. Tas kļuva arī par pamatu filmas "Pelni sniegā" scenārijam.

Producents Žilvinas Naujorkas ir viens no ietekmīgākajiem kino industrijas cilvēkiem Lietuvā, un, izlasījis Rūtas Šepetis romānu, nolēma, ka tas ir jāekranizē – gan lai šo skarbo stāstu parādītu Lietuvā, gan visai pasaulei atklātu Lietuvas stāstu. Producents ir pārliecināts, ka filma parādīs rietumu sabiedrībai patiesību par Lietuvas likteni, par tās milzīgajiem upuriem un izdzīvojušajiem. Un – ne tikai Lietuvas, bet visas Baltijas stāstu. Kalifornijā dzimušais Mariuss Markevičs vienmēr uzsvēris, ka viņa saknes nāk no Lietuvas, un ar prieku piekrita kļūt par šī stāsta režisoru.

"Pelni sniegā" ir visambiciozākais projekts, kāda realizēšanā piedalījušies Lietuvas kinematogrāfisti – "Pelni sniegā" ir viena no visu laiku skatītākajām Lietuvas filmām, jo kinoteātros to jau noskatījušies vairāk nekā 250 tūkstoši skatītāju.

"Pelni sniegā" ir starptautisks projekts, to producējuši Lietuvas, ASV un Lielbritānijas kinoproducenti. Arī lomās pieaicināti dažādu valstu aktieri, kuri jau guvuši ievērību kino vai televīzijā. Galvenajā – Līnas – lomā ir angļu aktrise Bela Poulija, kura jau nodēvēta par vienu no savas paaudzes talantīgākajām aktrisēm un ar panākumiem darbojas kino un TV ("Nakts bez kroņa", 2015, "Vienādie", 2015). Lomās iejutušies Līsa Lovena Kongslija, Martins Valstrēms, Pēters Francens, Džona Hauers-Kings, Sofija Koksone un citi, savukārt mūziku komponējis "Oskaram" nominētais vācu komponists Folkers Bertelmans ("Lauva"/"Lion", 2016).