Latvijā lielbudžeta spēlfilmu uzņem prestižā 'Nordisk Film Production' studija

Pirmdien, 19. septembrī, viena no senākajām un prestižākajām filmu studijām pasaulē "Nordisk Film Production" sadarbībā ar Latvijas producentu kompāniju "Munchhausen Productions" sāk darbu pie lielbudžeta spēlfilmas "Bez robežām" ("Boundless") uzņemšanas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē Latvijas puses pārstāvji. filma ir populārā dāņu rakstnieka Jusi Adlera-Olsena (Jussi Adler-Olsen) bestsellera, detektīvromāna par Q nodaļu ekranizācija. Romāns tulkots vairāk nekā 40 valodās un pārdots daudzos miljonos eksemplāru. Uz trillera filmēšanu, kas Latvijā notiks līdz 28. oktobrim, ieradīsies lielākās Dānijas kinozvaigznes un arī pats rakstnieks.

Detektīvstāsta režiju uzņēmies viens no izcilākajiem dāņu režisoriem un scenāristiem Ole Kristians Madsens (Ole Christian Madsen). Filmā piedalīsies arī spēcīgs aktieru sastāvs – galveno lomu atveido viena no lielākajām dāņu kinozvaigznēm Ulrihs Tomsens (Ulrich Thomsen), kurš ir filmējies ļaundara lomā Džeimsa Bonda filmā "The World Is Not Enough" līdzās Pīrsam Brosnanam, kā arī citos starptautiski godalgotos projektos.

Aktieru vidū ir arī tādas zvaigznes kā Sofija Torpa (Sofie Torp), Afšins Firūzi (Afshin Firouzi), Joahims Fjelstrups (Joachim Fjelstrup), Sērens Mallings (Søren Malling), Helle Fagralida (Helle Fagralid), Rasmuss Bjergs (Rasmus Bjerg), Pīters Mīginds (Peter Mygind) un zviedru aktrise Heda Stiernstedt (Hedda Stiernstedt).

Filmēšana notiks Kuldīgas un Rīgas apkārtnē, piemēram, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Finanšu ministrijas ēkā Vecrīgā, Rīgas Kinostudijā un daudzās vēsturiskajās rūpniecības zonās Sarkandaugavā, kurās tiks atveidota Bornholmas sala. Kā atzīst dāņu pārstāvji, vizuāli Latvijas daba noskaņas ziņā ir ļoti līdzīga tai, kāda tā ir Dānijā, un ēkas, kas atrodas Latvijā, ir viegli pielāgojamas Dānijas atveidošanai. Scenārija specifika ļaušot apvienot skandināvu skarbumu ar Latvijas dabas poētismu.

"Šī ir pirmā reize, kad tik ietekmīga pasaules līmeņa filmu studija kā "Nordisk Film Production" uzņem lielbudžeta spēlfilmu Latvijā. Studijas projektu īstenošana šeit nozīmē ievērojamu ārvalstu finanšu līdzekļu izlietojumu pašmāju kultūras industrijā un daudzskaitlīgu blakus nozaru nodarbinātību un attīstību," savu gandarījumu pauž Elīna Jozauska, "Munchhausen Productions" producente.

"Veiksmīgas sadarbības gadījumā tuvākajos gados Latvijā varētu uzņemt arī citas studijas filmas, kā arī kādas no citām grāmatām par Q nodaļu, uz kurām "Nordisk Film Production" jau ir iegādājies ekranizācijas tiesības," papildina filmas izpildproducente Madara Kalniņa, kura pēdējos gados Dānijā ir vairākkārtīgi sadarbojusies ar "Nordisk Film Production", tādā veidā veicinot lēmumu uzņemt daļu filmas "Bez robežām" tieši Latvijā.

"Izvēloties vietu, kur filmēsim savus jaunākos projektus, mēs ņemam vērā vairākus faktorus – ir jābūt iespējai strādāt ar profesionālu augsta līmeņa filmēšanas komandu; jābūt attīstītai kino infrastruktūrai; un jābūt pieejamam valsts līdzfinansējumam, kas ir Eiropas kinoindustrijas fundaments. Šo visu faktoru kombināciju mēs esam atraduši Latvijā. Tas ir rets atradums, un mēs ceram, ka mūsu sadarbība izvērtīsies ilgstoša," uzsver "Nordisk Film Production" producents Mikaels Rieks (Mikael Rieks).

Filmai "Bez robežām" piešķirts Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras programmas "2022. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkurss ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā" un Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma programmas "Rīgas Filmu Fonds" ietvaros.

Filmēšanā iesaistīta teju simts cilvēku liela kino industrijā strādājošo profesionāļu komanda no Latvijas un Dānijas, divdesmit dāņu aktieri un vairāk nekā septiņi simti masu skatu dalībnieki no Latvijas. Īpaši jāizceļ pašmāju mākslinieku dalība filmas radošajā sastāvā – filmas grima māksliniece Aija Beata Rjabovska, Latvijas puses mākslinieks Aldis Meinerts, kostīmu māksliniece Līga Krāsone, skaņu režisors Mārtiņš Rozentāls un gaismu mākslinieks Pēteris Skujiņš.

Filmas pirmizrāde iecerēta 2024. gada 1. februārī.