Latvija piedalīsies Kannu kinofestivālā

Francijā 14. maijā sākas Kannu starptautiskais festivāls, kur Latvijas dalībai šogad vairāki svarīgi akcenti, un galvenais no tiem – Jura Kursieša spēlfilmas "Oļegs" pasaules pirmizrāde sadaļā "Director's Fortnight". Latvijas kinoprofesionāļi strādā arī programmā "Producers on the Move", Kannu filmu tirgū un citos starptautiskos notikumos, portālu "Delfi" informē Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Jau ziņots, ka šogad Latvijas dalību Kannu kinofestivālā ievada būtisks sasniegums – pirmoreiz Latvijas kino vēsturē programmai "Directors' Fortnight" atlasīta Latvijas filma – režisora Jura Kursieša un studijas "Tasse Film" kopražojums ar Lietuvu, Beļģiju un Franciju, pilnmetrāžas spēlfilma "Oļegs". Pasaules pirmizrādi filma piedzīvos 17. maijā pulksten 14.45, filmai kopumā paredzēti četri seansi dažādos diennakts laikos līdz 19. maijam.

Kannu festivāla sadaļā "Directors' Fortnight" starp šogad atlasītajām filmām Latvijas vārds parādās pat divreiz – ne tikai Oļega titros, bet arī somu režisora J. P Valkeapää filmā "Suņi nevalkā bikses / Dogs Don't Wear Pants", kur līdztekus Somijas radošajai komandai un kompānijai Helsinki Filmi producēšanā piedalījusies arī studija "Tasse Film".

Latvijas kinoprofesionāļi jau tradicionāli darbojas arī citās Kannu kinofestivāla sadaļās – piemēram, dalībai Eiropas daudzsološāko jauno producentu divdesmitniekā "Producers on the Move" izvēlēta studijas "Mistrus Media" producente Inese Boka-Grūbe, kas producējusi gan Viestura Kairiša spēlfilmu "Melānijas hronika" (2016) un Lietuvas kopražojuma filmu "Elpa marmorā" (2018), gan vairākas īsfilmas un dokumentālās filmas, bijusi līdzproducente Simtgades filmām "Tēvs Nakts" (2018) un "Turpinājums" (2018), bet šogad Nacionālais Kino centrs ražošanas konkursā atbalstījis Bokas-Grūbes līdzproducēto Aika Karapetjana absurda komēdiju "Pig'n'Pah".

Kannu kinofestivāla tirgus sadaļā "Marché du Film", kas dod iespēju satikties ar potenciālajiem izplatīšanas aģentiem un citiem industrijas profesionāļiem, šogad tirgus seansi ieplānoti divām Latvijas filmām – Dāvja Sīmaņa Simtgades spēlfilmai "Tēvs Nakts", 16. maijā, un filmu studijas "Rija" līdzproducētajai pilnmetrāžas animācijas filmai "Lote un pazudušie pūķi", 18. maijā.

Kannu filmu tirgū jau tradicionāli darbojas arī Latvijas paviljons, kas veidots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un Rīgas Filmu fondu; tā ir aktīva lietišķu tikšanos un kontaktu veidošanas vieta festivālā akreditētajiem Latvijas filmu producentiem. Nacionālais Kino centrs īpaši darbam Kannu festivāla Latvijas paviljonā sagatavojis un izdevis jaunāko un topošo Latvijas filmu katalogu (2019-2021).

Kannu starptautiskais festivāls ir viens no svarīgākajiem notikumiem pasaules kinodzīvē, šogad tas notiek no 14. līdz 25. maijam un festivālā ar kārtas skaitli 72 uz "Zelta palmas zariem" atkal pretendē pasaulē pazīstami kinomeistari – Džims Džārmušs, Kventins Tarantino, Pedro Almodovars, brāļi Dardēni, Kens Loučs, Ksavjē Dolans, Terenss Maliks un citi. Kannu galvenā konkursa filmas vērtēs žūrija, kuru vada režisors Alehandro Gonsaless Injaritu, un festivāls uzsver, ka žūrijā strādās astoņi kinoprofesionāļi no četriem kontinentiem – četri vīrieši un četras sievietes, septiņu dažādu tautību pārstāvji.