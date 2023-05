Latvijas kino profesionāļi piedalīsies Kannu kinofestivālā

Francijā otrdien sāksies Kannu kinofestivāls, un arī Latvijas kino profesionāļi šogad piedalīsies kino industrijas notikumos, festivāla programmās un filmu tirgū, informē Nacionālā kino centra (NKC) pārstāve Agnese Zapāne.

Šogad viens no Eiropā vecākajiem kinofestivāliem Kannās notiek jau 76. reizi un plakātam izvēlēta aktrise Katrīna Denēva 1968. gada franču filmā "La Chamade" jeb "Heartbeat".

Rīkotāji paziņojuši, ka pēc festivāla 75. jubilejas grib pievērsties arī jaunām kino veidotāju paaudzēm, un par Kannu žūrijas priekšsēdētāju iecēluši zviedru režisoru Rūbenu Estlundu. Visas viņa spēlfilmas kopš 2008. gada bijušas iekļautas dažādos Kannu festivāla konkursos, divas jaunākās saņēmušas Kannu Zelta palmas zaru – 2022.gada "Skumju trīsstūris" jeb "Triangle of Sadness" un 2017. gada "Kvadrāts" jeb "The Square".

Latvijas filmu producenti piedalīsies Kannu Filmu tirgū, kas esot aizsācies 1959. gadā kā viena telts uz "Palais Croisette" jumta, bet šogad Kannu filmu tirgū satiksies apmēram 12 500 kino profesionāļi no 120 valstīm.

Eiropas kino popularizēšanas organizācijas "European Film Promotion" (EFP) veidotajā kinoproducentu platformā "Producers on the Move dalībai" izvēlēts Latvijas studijas "Lokomotīve" producents Dominiks Jarmakovičs, kurš Kannās strādās ar Signes Baumanes topošo animācijas pilnmetrāžu "Karmiskais mezgls" un Signes Birkovas gandrīz pabeigto spēlfilmu "Lotus".

Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

Latvijas dalība Kannu festivālā bieži saistīta ar kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju. Baltijas sadarbību pierādīja šāgada Berlināles programma "Baltijas fokuss", un arī Kannu filmu tirgū kaimiņvalstis startē kopā. "Marché du Film" platformā "Producers Network", kas 16 gadus pulcina vairāk nekā 500 producentus no visas pasaules, iespēja nonākt uzmanības centrā piešķirta diviem producentiem no katras valsts, Latviju šajā profesionālo, aktīvo un daudzsološo Baltijas producentu izlasē šogad pārstāv Linda Krūkle un Inga Praņevska. Kopumā NKC šogad konkursa kārtībā piešķīris apmaksātu akreditāciju desmit Latvijas producentiem un režisoriem, Kannās strādās arī Matīss Kaža, Gints Zilbalodis, Alise Ģelze, Guntis Trekteris, Andrejs Ēķis, Alise Rogule, Juris Poškus.

Latvijas dalību Kannu festivālā iezīmē Latvijas paviljons, kurā šogad apvienojas NKC un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) spēki. Stendā darbosies arī Latvijas Kinoproducentu asociācijas pārstāvji. Paviljona dizainu veido LIAA koncepts "Mission Latvia", kas iepriekš izpelnījies Kannu filmu tirgus dalībnieku un rīkotāju ievērību. Arī šogad Kannās notiek paviljonu dizaina konkurss, kurā 2017. gadā Latvijas paviljonam tika piešķirta zelta medaļa.

Kannu festivāla filmu tirgū nonāks divi Latvijas studijas "Lokomotīve" kopražojumi ar Baltijas kaimiņvalstīm – Tallinas kinofestivāla sadaļā "Industry@Tallinn & Baltic Event" (ITBE) 2022. gada novembrī tika izvēlēti pieci topošo filmu projekti, kas 20. maijā tiks prezentēti industrijas pasākumā "Tallinn Black Nights Goes to Cannes". Ar Latvijas dalību top divi no šiem pieciem projektiem – režisora Tomasa Vengra spēlfilma "Five and Half Love Stories in an apartment in Vilnius", ko veido Lietuva, Īrija, Latvija, un režisora Andresa Pūstusmā spēlfilma "One-dimensional man", ko kopīgi veido Igaunija un Latvija.

Foto: Agnese Zeltiņa. Rolands Kalniņš Kannu kinofestivālā, 2018. gads.

Producenta Roberta Vinovska vadītā studija "Lokomotīve" šogad Kannās atgriežas arī kā klasikas filmu restaurētājs ar zīmolu "Locomotive Classics" – 2018.gadā Kannu īpašajā kinovēstures vērtību programmā "Cannes Classics" tika iekļauta Latvijas režisora Rolanda Kalniņa 1967. gada spēlfilma "Četri balti krekli", bet šogad tai atlasīta Armēnijas 1965. gada spēlfilma "Barev, es em / Hello, It's Me", kas arī restaurēta Latvijas studijā "Lokomotīve". Filmas seanss paredzēts 25. maijā.

Programma "Cannes Clasics" turpina arī pagājušajā gadā uzsākto sadarbību ar Eiropas kinoskolām, un šo izdevību ar NKC atbalstu izmanto arī Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālā Filmu skola. Projekta ideja ir "Cannes Classics" programmētāju iniciatīva integrēt jauno kinematogrāfistu paaudzi pasaules kino klasikas procesos, piešķirot akreditācijas uz šīs programmas seansiem un tādējādi dodot iespēju noskatīties kvalitatīvu kinovēstures piedāvājumu un paplašināt zināšanas par kinomākslas kontekstiem.