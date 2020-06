Trešdien, 3. jūnijā preses konferencē Kannu festivāls izziņoja savu 2020. gada atlasi un kļuva zināms, ka režisora Šarūna Barta spēlfilma "Mijkrēslī", kuras uzņemšanā piedalījusies arī Latvijas studija "Mistrus Media", iekļauta šāgada Kannu kinofestivāla oficiālajā konkursa programmā, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Ievērojamā lietuviešu režisora Šarūna Barta (Šarunas Bartas) filma "Mijkrēslī" stāsta par pēckara notikumiem Lietuvā padomju okupācijas režīma pirmajos gados un mežabrāļu pretošanās kustību. Filmas darbība notiek 1948. gadā, kad karš ir beidzies, bet Lietuva pārvērsta drupās. Deviņpadsmit gadus vecais Untė ir viens no nacionālajiem partizāniem, kas pretojas padomju okupācijai. Spēku samērs ir nevienlīdzīgs, taču šai izmisīgajā cīņā izšķirsies visas tautas nākotne. Laikā, kad jauni cilvēki parasti sāk iepazīt dzīvi, Untė iepazīst vardarbību un nodevību. Robeža starp to, kur beidzas viņa jauneklīgā degsme un sākas cīņas mērķis, ir izplūdusi, viņš atdod sevi visu, kaut gan tas nozīmē zaudēt jaunības nevainību.

Šarūns Barts ir viens no starptautiski pazīstamākajiem Lietuvas kinorežisoriem, Lietuvas Nacionālās Kultūras un mākslas balvas laureāts un vairākkārtējs Lietuvas filmu nozares apbalvojuma "Sidabrinė Gervė" (Sudraba dzērve) ieguvējs. Režisora filmas jau iepriekš pirmizrādi piedzīvojušas Kannu festivāla ietvaros notiekošajā neatkarīgajā programmā "Directors' Fortnight" – 2017. gadā filma "Frost" ("Saltums"), 2015. gadā "Peace to Us in Our Dreams" ("Miers mūsu sapņos"), 2005. gadā "Seven Invisible Men" ("Septiņi neredzami vīrieši"), savukārt filmas "The House" ("Māja") 1997. gadā un "Few of Us" (Daži no mums) 1996. gadā iekļautas Kannu programmā "Un Certain Regard".

Šarūna Barta jaunākā filma "Mijkrēslī" ir piecu valstu kopražojums, tās veidošanā sadarbojās Lietuvas studija "Kinema", Latvijas studija "Mistrus Media", Portugāles "Tetrafilms", Čehijas "SirenaFilms" un Serbijas "Biberche", Latvijas puses producenti ir Gints Grūbe un Inese Boka-Grūbe. Filmas kopprodukciju atbalstījis Nacionālais Kino centrs un Eiropas Padomes fonds "Eurimages".

Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma saka: "Lai arī pasaulē nozīmīgākā kinofestivāla norisi šogad būtiski ietekmējis Covid-19, Kannu festivāla vadība spērusi konceptuālu soli, izziņojot to filmu nosaukumus, kuras izraudzītas Kannu festivāla oficiālajai skatei. Priecājos, ka šajā īpašajā izlasē iekļauta arī Šarūna Barta filma – to varam atzīt par līdz šim nozīmīgāko sasniegumu Lietuvas un Latvijas kinoprofesionāļu sadarbībā, kas pēdējos gados kļuvusi īpaši aktīva. Baltijas valstu filmas Kannu festivāla oficiālajā izlasē tiek iekļautas reti, arī tāpēc šis ir īpašs notikums. Jānovēl, lai Zelta palmas zara zīme piesaista filmai skatītājus dažādās pasaules valstīs."

"Man ir liels prieks, ka mūsu kopražojuma filma "Mijkrēslī" ir tik augstu novērtēta un, neraugoties uz īpašajiem apstākļiem, iekļauta šī Eiropai tik nozīmīgā festivāla konkursa programmā. Īpašs paldies komandai, kas no Latvijas puses strādāja pie filmas veidošanas un padarīja šo filmu par notikumu." Latvijas kinoprofesionāļiem ir nozīmīga loma Šarūna Barta radošajā grupā – filmas mākslinieki ir Jurģis Krāsons, Jānis Kalniņš un Aivars Žukovskis, viņu komandā strādāja Kristaps Kalsers, Jānis Bijubens, Rihards Bērziņš, Andris Komarovs, Jurģis Šeibaks, Romāns Dzjubenko, Sabīne Strauberga, Annika Vīķe, Olivers Sprincis; sagatavošanas perioda asociētā producente ir Antra Gaile," piebilst producents Gints Grūbe:

Filmu Latvijā plānots pirmizrādīt 2020. gada rudenī Rīgas starptautiskajā kinofestivālā (Riga IFF) un demonstrēt kinoteātros, filmas demonstrēšanas tiesības jau iegādājusies arī filmu izplatīšanas platforma TET.

Jau ziņots, ka globālās pandēmijas dēļ Kannu kinofestivāls nenotika tradicionālajā formātā, kura norise bija plānota no 12. līdz 23.maijam. Festivālu nav arī iespējams pārcelt uz rudeni, jo tajā laikā parasti notiek citi ievērojami kinofestivāli; pārcelšanu piedzīvos vienīgi Kannu festivāla filmu tirgus, kas notiks jūnija beigās digitālā formātā. Kannu festivāla direktors Tjerī Fremo paziņoja, ka šogad organizatori izvēlas negaidītu rīcības modeli – festivāla atlases komisija izvēlējusies 56 filmas no visām 2067 pieteiktajām, un šajā izlasē iekļautajām filmām ar Kannu festivāla zīmolu palīdzēs tikt izplatītām pasaulē, lai tās sasniegtu savus kinoskatītājus.