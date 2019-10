'Lielais Kristaps 2019' – nobalso par labāko filmu!

Portālā "Delfi" no 21. oktobra līdz 10. novembrim norisināsies Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" skatītāju balsojums, kurā ikvienam "Delfi" lasītājam ir iespēja izlemt, kura no nominētajām filmām šogad saņems publikas simpātiju balvu.

Balsojums ilgs no 21. oktobra līdz 10. novembra pulksten 23.59. No vienas IP adreses par savu izvēlēto favorītu 24 stundu laikā var nobalsot vienu reizi. "Delfi" atgādina, ka vienā reizē var balsot arī par diviem un vairāk kandidātiem, bet atkārtoti par vienu un to pašu – reizi 24 stundās.

Lietojot rīkus reklāmu bloķēšanai, balsojums nav pieejams.

Nobalso par Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" publikas simpātiju šeit!

Portāls "Delfi" patur tiesības pārbaudīt rezultātus un dzēst negodīgi veiktos balsojumus.

Jau ziņots, ka "Lielā Kristapa" balvu pasniegšanas ceremonija notiks šā gada 12. novembrī kinoteātrī "Splendid Palace".