'Mātes piens' jau otro nedēļu visvairāk skatītā filma Latvijā

Režisores Ināras Kolmanes filmu "Mātes piens" pirmajās divās nedēļās kopš pirmizrādes visā Latvijā noskatījušies vairāk nekā 25 000 skatītāju. Jau otro nedēļu pēc kārtas "Mātes piens" ir visvairāk skatītā filma Latvijā no šobrīd pieejamā filmu klāsta.

Kā "Delfi" atgādina filmas veidotāju pārstāve Inga Zālīte, šajā nedēļas nogalē filma uzsāks starptautisko ceļu, tā pirmo reizi starptautiski tiks izrādīta Eiropas Filmu tirgū (European Film Market/EFM), kur šogad galvenā uzmanība tiks pievērsta Latvijai, Igaunijai un Lietuvai, kas apvienojušās programmā "Baltic Countries in Focus". Eiropas Filmu tirgus notiek Berlīnes kinofestivāla ietvaros.

Filma "Mātes piens" ceļu pie skatītājiem uzsāka 1. februārī un pirmajā nedēļas nogalē filmu "Mātes piens" Latvijā noskatījās vairāk kā 10 000 skatītāji, pirmajās divās nedēļās filmu noskatījušies jau 25 000 tūkstoši skatītāji. Filmas pirmais starptautiskais seanss būs sestdien, 18. februārī, Eiropas Filmu tirgus ietvaros, kas notiks Berlīnes kinofestivāla laikā. Kopumā Eiropas Filmu tirgus laikā notiks trīs " Mātes piens" seansi pasaules valstu filmu izplatītājiem, festivālu filmu programmu atlasītājiem un sastādītājiem, vēsta Zālīte.

Foto: Jānis Deinats

Divu nedēļu laikā režisore Ināra Kolmane kopā ar radošo komandu ir satikusies ar daudziem skatītājiem visā Latvijā un dalās emocijās un iespaidos par pieredzēto un piedzīvoto: "Filmas skatītāji ir dažādi. Ir manas paaudzes un vecāki, kas atceras un identificējas ar filmas vēsturisko pamatu, ir jaunieši, kas ar interesi skatās uz bijušās padomju savienības sadzīvi un ikdienu. Taču vislielākais gandarījums man ir par to, ka skatītāji uztver galveno varoņu emocijas un attieksmi pret dzīvi. Jo filma ir par mātes un meitas attiecībām, par to, ko nozīmē būt mātei, ko nozīmē būt meitai, un par to, kā veidojas sieviešu likteņi. Tas ir stāsts arī par to, ko nozīmē būt mātei, nejūtot mātes instinktu, kad tai pat laikā meita kļūst kā māte savai mātei, kas grimst depresijā un bezcerībā."

Filma "Mātes piens" ir stāsts par trīs paaudžu sievietēm, kam scenāriju rakstījis Arvis Kolmanis pēc Noras Ikstenas grāmatas "Mātes piens" motīviem. Filma "Mātes piens" stāsta par jaunu un daudzsološu padomju laika ārsti Astru, kuru atveido Maija Doveika, bet jaunības epizodēs – Elīna Vaska-Botere, kas konfliktē ar totalitāro padomju režīmu, zaudējot visu — karjeru, mīlestību pret dzīvi un pat mātes instinktu, liedzot savam bērnam mātes pienu. Viņa ir spiesta pamest zinātni un doties uz lauku ambulanci, līdzi ņemot arī savu meitu Noru, kuru atveido Rūta Kronberga, kas pazīstama kā galvenās lomas - Billes atveidotāja filmā "Bille". Pieaugot, meita kļūst par viņas vienīgo atbalstu un cenšas palīdzēt mātei pārvarēt depresiju, gan arī pati mācās izdzīvot nomācošajā padomju režīmā.

Filma ir skatāma visos kinoekrānos un kino izrādīšanas vietās no 2. februāra, kā arī kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros. Filma veidota kā Latvijas un Beļģijas kopprodukcija.