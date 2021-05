'Netflix' nopircis tiesības izrādīt filmas 'Brat' un 'Brat II'

Populārais straumēšanas serviss "Netflix" iegādājies tiesības izrādīt krievu režisora Alekseja Balabanova filmas "Brat" ("Brālis", 1997) un "Brat II" ("Brālis II, 2000), vēsta Krievijas mediji.

Tiesības piedāvāt saviem abonentiem savulaik populārās kinolentes "Netflix" iegādājies no kinokompānijas "CTB". Darījuma summa publiski nav tikusi atklāta. Straumēšanas servisa lietotājiem atsevišķās valstīs jau pieejami abu filmu treileri, bet pilnībā tās būs skatāmas no 1. jūnijā.

Kinokompāniju "CTB" 1992. gadā nodibināja režisors Balabanovs un producents Sergejs Seļjanovs.

Par kulta filmu dēvētā "Brat" pirmizrādi piedzīvoja 1997. gada Kannu kinofestivālā. Filmas stāsts ir par Pirmā Čečenijas kara veterānu Daņilu Bagrovu, kurš dodas uz Sanktpēterburgu, lai atrastu savu vecāko brāli, kurš iesaistījies darījumos ar bandītiem. "Brat II" pirmās daļas turpinājums.

Angļu valodas versijā filmu nosaukumi tulkoti kā "Brother" un "Brother/2 On The Way Home".

Kā vēsta "Дождь", līdz šim "Netflix" no krievu kinokompānijām iegādājās tikai jaunos projektus. 2020. gada rudenī "Netflix" iegādājās seriāla "Epidēmija" ("Эпидемия/Epidemic") tiesības par 1,5 miljoniem ASV dolāru. 2021. gada aprīlī , kas šobrīd ir viens no populārākajiem ārvalstu seriāliem straumēšanas servisa piedāvājumā.

2021. gada aprīlī "Netflix" paziņoja, ka pasūtīs jaunas daudzsēriju filmas krievu producentiem. Pirmais, kas taps kino straumēšanas milža paspārnē, būs Ļeva Tolsotoja slavenā romāna "Anna Kareņiņa" ekranizācija. Titullomu seriālā atvedos krievu aktrise Sventlana Hodčenkova.