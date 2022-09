No mīlestības pinekļiem. Šlāpins par Karapetjana filmu 'Sema ceļojumi'

“Bet kad jau Kirke būs skārusi tevi ar vareno rīksti,

Tūdaļ tad zobenu aso velc mudīgi ārā no gūžas,

Meties ar sparu pret Kirki, to itin kā gribēdams sacirst!

Varenā burve aiz bailēm tad aicinās klātgulēt tevi,

Tomēr to neliedzies darīt, bet dodies pie viņas uz gultu.”

Homērs “Odiseja”, Desmitā dziesma, Augusta Ģiezena tulkojumā.

Kinokritiķa profesijai nāk līdzi blakne – sava veida morālais relatīvisms. Rakstot par sliktu filmu, nākas izdomāt visādus iemeslus, kāpēc to skatīties tomēr būtu interesanti vai vērtīgi, bet labai filmai gribas piekasīties ar īpašu neiecietību. Literatūrkritiķis taču nerakstīs: "Romāns ir labs, taču nemākulīgi iesiets, vāka noformējums bezgaumīgs un garā "ī" lietojums vispār liek šausmās saķert galvu." Īsta kinomāksla ir tik sarežģīta un daudzslāņaina, ka tās vērtējumā bieži vien tiek ņemts vērā viss.