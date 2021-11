Noskaties! Intars Rešetins piedāvā humoristisku īsfilmu par dzīvi komandantstundas laikā

Režisors un aktieris Intars Rešetins, gatavojoties savas pirmās pilnmetrāžas spēlfilmas uzņemšanai, publicējis īsfilmu "Naktsmaiņa jeb Darbs paliek darbs" – par dzīvi pandēmijas dēļ ieviestās komandantstundas laikā.

Kā raksta filmas autoru pārstāve Alise Podniece, brīdī, kad diennaktī par nelikumīgu pārvietošanos aizturētie tautieši jau mērāmi simtos, režisors Intars Rešetns aicina noskatīties humoristisku īsfilmu, kas vēsta par to, kā dažādi personāži mēģina shēmot ierastās shēmas arī strikta "lokdauna" ietvaros.

"Gatavojoties savai pirmajai spēlfilmai, kuru rakstām kopā ar Zani Zustu un Egīlu Šņori, nolēmām Latvijas iedzīvotājiem dāvināt mazu nogriezni no topošās traģikomēdijas," stāsta filmas režisors Intars Rešetins.

"Lai paskatītos uz kādu situāciju no malas, mēs, mākslinieki, nereti izmantojam sev pieejamos līdzekļus, darot to, ko darām vislabāk – radot. Pieļauju, ka gaumīgs humors par to ārprātu, kurā šobrīd atrodamies, ir tas, kas šodien mūs mazliet var iepriecināt un neļaus ieslīgt vēl lielākā bezcerības okeānā! Turamies!" saka filmas autors.

Foto: Kadrs no filmas

Īsfilmā redzami aktieri Ģirts Krūmiņš, Imants Strads, Jurģis Spulenieks, Gints Andžāns un dzirdama improvizācijas teātra aktrise Sanda Dejus.

Filmas autori piekodina ievērot visas epidemioloģiskās drošības prasības un pēc noteiktā laika apkārt neklaiņot, kā arī būt iecietīgiem vienam pret otru un, protams, vakcinēties, lai dramatiskās situācijas paliek ekrāniem, nevis ikdienai.

Atzīts teātra un kino aktieris, Intars Rešetins kā režisors ir saņēmis "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Labākā debija" par izrādi "Nakts vēl nav galā" (Dailes teātris, 2014. gads). Kritiķu un skatītāju novērtētas ir Intara Rešetina iestudētās izrādes pēc dramaturga Floriana Zellera lugām "Patiesība" (nominācija "Spēlmaņu nakts" balvai – Gada režisors, 2018. gads) un "Dēls" (sešas "Spēlmaņu nakts" nominācijas, izvirzīta finālbalsojumā balvai "Kilograms kultūras", Dailes teātra iekšējā balsojumā "Gada izrāde", 2019. gads).

Intara Rešetina īsfilma "Flauta" ar Ģirtu Krūmiņu galvenajā lomā šogad nominēta nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps" kategorijā "Labākā īsfilma".