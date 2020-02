Trešdien, 12. februārī, plašākas publikas vērtējumam nodots kulta režisora Vesa Andresona jaunākās filmas "The French Dispatch" treileris.

Jaunais kinodarbs filmēts Francijā, kādā neeksistējošā 20. gadsimta pilsētā, un jau nodēvēts par "mīlas vēstuli žurnālistiem". Filmas sižets saistīts ar kādu amerikāņu "The New Yorker" stila izdevumu, kura galvenais redaktors ir Arturs Hovicers Juniors.

Tieši populārais izdevums "The New Yorker" un Vesa Anderosona lielā cieņa pret to, bijusi iedvesmas avots jaunās filmas tapšanā. Atsevišķi filmā redzamo tēlu prototipi ir realitātē eksistējoši "The New Yorker" žurnālisti.

Intervijā "Charente Libre" 2019. gada aprīlī Andersons sacīja, ka filmas sižetu grūti izskaidrot. "Filmas galvenais varonis ar amerikāņu žurnālists, kurš Francijā izdod savu žurnālu. Filma ir šī cilvēka, šī žurnālista, kurš cīnās par tiesībām rakstīt par to, ko vēlas, portrets. Taču tā nebūs filma par preses brīvību. Tomēr, kad runā par žurnālistiem, tad tu runā par to, kas notiek reālajā pasaulē," pirms aptuveni gada klāstīja režisors.

Filmā Artura Hovicera Juniora lomā būs redzams Bils Murejs. Pārējās lomās –ierastā Vesa Andersona filmu zvaigžņu plejāde – Tilda Svintone, Frānsisa Makdormana, Ouens Vilsons, Edriens Broudijs un daudzi citi.

Plānots, ka filma ASV pirmizrādi piedzīvos šā gada 24. jūlijā, bet Eiropā to sāks rādīt augustā.